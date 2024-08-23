Курс доллара впервые в истории достиг 34 турецких лир
Турецкая валюта упала до исторического минимума, курс доллара к лире превысил 34 лиры. Об этом свидетельствуют данные биржи «Форекс».
По состоянию на 12:16 мск курс доллара к лире растет на 0,87% до 34,0022 лиры.
На заседании 20 августа Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 50%. Подчеркивалось, что регулятор продолжает следить за инфляционными рисками. ЦБ намерен продолжать жесткую кредитную политику до тех пор, пока не будет достигнуто значительное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапазоном.
В январе аналитики JPMorgan прогнозировали, что к концу 2024 г. курс доллара к лире достигнет 36 лир. В Совкомбанке ожидают, что лира к концу года упадет до 36-38 лир/$, а в инвесткомпании «Финам» ждут девальвации лиры до 40 лир/$, писали «Ведомости».