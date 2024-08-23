Курс доллара впервые в истории достиг 34 турецких лир

На заседании 20 августа Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 50%. Подчеркивалось, что регулятор продолжает следить за инфляционными рисками. ЦБ намерен продолжать жесткую кредитную политику до тех пор, пока не будет достигнуто значительное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапазоном.