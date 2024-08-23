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Курс доллара впервые в истории достиг 34 турецких лир

Ведомости

Турецкая валюта упала до исторического минимума, курс доллара к лире превысил 34 лиры. Об этом свидетельствуют данные биржи «Форекс».

По состоянию на 12:16 мск курс доллара к лире растет на 0,87% до 34,0022 лиры.

На заседании 20 августа Центробанк Турции сохранил учетную ставку на уровне 50%. Подчеркивалось, что регулятор продолжает следить за инфляционными рисками. ЦБ намерен продолжать жесткую кредитную политику до тех пор, пока не будет достигнуто значительное снижение базовой тенденции ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не сблизятся с прогнозируемым диапазоном.

В январе аналитики JPMorgan прогнозировали, что к концу 2024 г. курс доллара к лире достигнет 36 лир. В Совкомбанке ожидают, что лира к концу года упадет до 36-38 лир/$, а в инвесткомпании «Финам» ждут девальвации лиры до 40 лир/$, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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