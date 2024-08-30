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В новой версии «СБПэй» появилась возможность оплаты по биометрии

Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) добавила в обновленную систему оплаты «СБПэй» возможность подключения биометрии пользователем «СБПэй», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НСПК.

Как отмечает агентство, эта функция доступна пользователям, которые предварительно зарегистрировали биометрию в приложении «Госуслуги биометрия». Для того,чтобы подключить новую функцию, необходимо зайти в раздел «Счета», нажать на три точки в правом верхнем углу экрана смартфона и выбрать действие «Подключить биометрию», после чего пользователя перенаправит на портал «Госуслуг», где ему будет необходимо согласиться на обработку персональных данных.

27 февраля НСПК заверил, что несмотря на удаление из App Store продуктов «СБПэй» и «Привет!», они продолжат работать в штатном режиме. В НСПК рекомендовали не обновлять и не удалять сервисы со смартфона. Кроме того, пользователи устройств с iOS могут воспользоваться веб-версией приложения «Привет!». Оплата через СБП по-прежнему доступна в мобильных приложениях банков – участников системы, уточнили в НСПК. Пользователи Android-гаджетов могут установить приложения из RuStore.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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