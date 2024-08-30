В новой версии «СБПэй» появилась возможность оплаты по биометрии
Национальная система платежных карт (НСПК) добавила в обновленную систему оплаты «СБПэй» возможность подключения биометрии пользователем «СБПэй», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НСПК.
Как отмечает агентство, эта функция доступна пользователям, которые предварительно зарегистрировали биометрию в приложении «Госуслуги биометрия». Для того,чтобы подключить новую функцию, необходимо зайти в раздел «Счета», нажать на три точки в правом верхнем углу экрана смартфона и выбрать действие «Подключить биометрию», после чего пользователя перенаправит на портал «Госуслуг», где ему будет необходимо согласиться на обработку персональных данных.
27 февраля НСПК заверил, что несмотря на удаление из App Store продуктов «СБПэй» и «Привет!», они продолжат работать в штатном режиме. В НСПК рекомендовали не обновлять и не удалять сервисы со смартфона. Кроме того, пользователи устройств с iOS могут воспользоваться веб-версией приложения «Привет!». Оплата через СБП по-прежнему доступна в мобильных приложениях банков – участников системы, уточнили в НСПК. Пользователи Android-гаджетов могут установить приложения из RuStore.