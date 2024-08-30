В новой версии «СБПэй» появилась возможность оплаты по биометрии

27 февраля НСПК заверил, что несмотря на удаление из App Store продуктов «СБПэй» и «Привет!», они продолжат работать в штатном режиме. В НСПК рекомендовали не обновлять и не удалять сервисы со смартфона. Кроме того, пользователи устройств с iOS могут воспользоваться веб-версией приложения «Привет!». Оплата через СБП по-прежнему доступна в мобильных приложениях банков – участников системы, уточнили в НСПК. Пользователи Android-гаджетов могут установить приложения из RuStore.