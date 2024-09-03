Банк «Точка» подал шесть исков к «дочке» МТС
Иски были поданы 30 августа. В качестве третьего лица выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Согласно картотеке, к производству были приняты два иска из шести.
В одном из заявлений говорится, что банк «Точка» просит суд прекратить правовую охрану товарного знака «Точка» в отношении товаров и услуг по 4 классам международной классификации из-за его неиспользования. При этом право РТК на использование товарного знака «Точка» действует до середины октября 2027 г.
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка «Точка» пишет, что все шесть исков связаны с товарными знаками, зарегистрированными РТК. Как уточнили в представительстве, знаки компанией уже давно не используются, в связи с этим кредитная организация была «вынуждена обратиться в суд, так как в ходе переговоров не удалось прийти к решению ситуации». В МТС заявили агентству, что товарные знаки зарегистрированы и используются в рамках действующего законодательства.
В апреле 2023 г. банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги 90,01% акций цифрового банка «Точка». В июле стало известно, что их выкупил консорциум инвесторов, куда вошел его топ-менеджмент, «Интеррос» Владимира Потанина и другие компании. Финальная цена сделки составила 41,5 млрд руб. при начальной в 24,7 млрд руб. В лот вошли АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк.
21 марта этого года стало известно, что VK выкупила 25% акций АО «Точка», сумма сделки составила 11,63 млрд руб. В число инвесторов также вошла компания 1С.