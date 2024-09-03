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Банк «Точка» подал шесть исков к «дочке» МТС

Ведомости

Банк «Точка» (АО «Точка») подал шесть исков к дочерней организации МТС – «Русской телефонной компании» (АО «Русская телефонная компания», РТК) – в суд по интеллектуальным правам. Это следует из картотеки.

Иски были поданы 30 августа. В качестве третьего лица выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Согласно картотеке, к производству были приняты два иска из шести.

В одном из заявлений говорится, что банк «Точка» просит суд прекратить правовую охрану товарного знака «Точка» в отношении товаров и услуг по 4 классам международной классификации из-за его неиспользования. При этом право РТК на использование товарного знака «Точка» действует до середины октября 2027 г.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка «Точка» пишет, что все шесть исков связаны с товарными знаками, зарегистрированными РТК. Как уточнили в представительстве, знаки компанией уже давно не используются, в связи с этим кредитная организация была «вынуждена обратиться в суд, так как в ходе переговоров не удалось прийти к решению ситуации». В МТС заявили агентству, что товарные знаки зарегистрированы и используются в рамках действующего законодательства.

В апреле 2023 г. банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги 90,01% акций цифрового банка «Точка». В июле стало известно, что их выкупил консорциум инвесторов, куда вошел его топ-менеджмент, «Интеррос» Владимира Потанина и другие компании. Финальная цена сделки составила 41,5 млрд руб. при начальной в 24,7 млрд руб. В лот вошли АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк.

21 марта этого года стало известно, что VK выкупила 25% акций АО «Точка», сумма сделки составила 11,63 млрд руб. В число инвесторов также вошла компания 1С.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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