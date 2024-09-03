Банк «Точка» подал шесть исков к «дочке» МТС

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка «Точка» пишет, что все шесть исков связаны с товарными знаками, зарегистрированными РТК. Как уточнили в представительстве, знаки компанией уже давно не используются, в связи с этим кредитная организация была «вынуждена обратиться в суд, так как в ходе переговоров не удалось прийти к решению ситуации». В МТС заявили агентству, что товарные знаки зарегистрированы и используются в рамках действующего законодательства.