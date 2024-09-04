Курс юаня превысил 12,5 рубля впервые с мая
Китайская валюта достигала 12,506 руб. в 13:25 мск. Далее юань продолжил рост и к 13:49 мск достиг 12,67 руб.
12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Сейчас граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки. После введения ограничений ЦБ при расчете официального курса доллара и евро ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке.
«Ведомости» в конце августа писали, что после введения США в июне санкций против Мосбиржи резко выросла разница между курсом китайской валюты в разных сегментах отечественного рынка. Средний спред между курсом юаня к рублю на Мосбирже и внебиржевом рынке, где валютой торгуют банки, в августе достиг 33 коп., тогда как в мае был в пять раз ниже и составлял около 7 коп.