Курс юаня превысил 12,5 рубля впервые с мая

«Ведомости» в конце августа писали, что после введения США в июне санкций против Мосбиржи резко выросла разница между курсом китайской валюты в разных сегментах отечественного рынка. Средний спред между курсом юаня к рублю на Мосбирже и внебиржевом рынке, где валютой торгуют банки, в августе достиг 33 коп., тогда как в мае был в пять раз ниже и составлял около 7 коп.