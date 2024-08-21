Разница курса юаня на Мосбирже и внебиржевом рынке взлетела из-за санкций

Разница курса юаня на Мосбирже и внебиржевом рынке взлетела из-за санкцийЭксперты связывают это с фрагментацией отечественного валютного рынка
После введения США в июне санкций против Мосбиржи резко выросла разница между курсом китайской валюты в разных сегментах отечественного рынка, обратили внимание «Ведомости». Средний спред между курсом юаня к рублю на Мосбирже и внебиржевом рынке, где валютой торгуют банки, в августе достиг 33 коп., тогда как в мае был в 5 раз ниже и составлял около 7 коп. Об этом свидетельствуют данные самой биржи, а также «Финама», который транслирует информацию о внебиржевых сделках из разных источников и от участников рынка.
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов 20 августа составил 12,18 руб./юань (+0,7% за день), а на внебиржевом – 12,81 руб./юань (+1,9%). Официальный курс китайской валюты Центробанк установил на отметке 12,11 руб./юань (-0,04%).
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам