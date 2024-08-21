Разница курса юаня на Мосбирже и внебиржевом рынке взлетела из-за санкций

После введения США в июне санкций против Мосбиржи резко выросла разница между курсом китайской валюты в разных сегментах отечественного рынка, обратили внимание «Ведомости». Средний спред между курсом юаня к рублю на Мосбирже и внебиржевом рынке, где валютой торгуют банки, в августе достиг 33 коп., тогда как в мае был в 5 раз ниже и составлял около 7 коп. Об этом свидетельствуют данные самой биржи, а также «Финама», который транслирует информацию о внебиржевых сделках из разных источников и от участников рынка.