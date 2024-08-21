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Разница курса юаня на Мосбирже и внебиржевом рынке взлетела из-за санкций

Эксперты связывают это с фрагментацией отечественного валютного рынка
Артем Кульша
Часть игроков ушла с подсанкционной Мосбиржи из-за страха вторичных ограничений, что осложняет переток валюты оттуда на межбанковский рынок/ Евгений Разумный / Ведомости

После введения США в июне санкций против Мосбиржи резко выросла разница между курсом китайской валюты в разных сегментах отечественного рынка, обратили внимание «Ведомости». Средний спред между курсом юаня к рублю на Мосбирже и внебиржевом рынке, где валютой торгуют банки, в августе достиг 33 коп., тогда как в мае был в 5 раз ниже и составлял около 7 коп. Об этом свидетельствуют данные самой биржи, а также «Финама», который транслирует информацию о внебиржевых сделках из разных источников и от участников рынка.

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов 20 августа составил 12,18 руб./юань (+0,7% за день), а на внебиржевом – 12,81 руб./юань (+1,9%). Официальный курс китайской валюты Центробанк установил на отметке 12,11 руб./юань (-0,04%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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