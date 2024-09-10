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ВЦИОМ сообщил о росте доверия россиян к банковским вкладам

В августе 49% респондентов заявили, что свободные деньги лучше хранить в банках
Ведомости

Индекс доверия к банковским вкладам по результатам августа этого года составил 58 пунктов из 90 возможных, что больше показателей 2023 г. на пять пунктов. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса населения.

Последние девять месяцев среди опрошенных 46-52% придерживаются мнения, что свободные деньги следует хранить в банках. В августе показатель составил 49%. В прошлом году показатель был на уровне 41%. Еще 29% респондентов считают, что свободные деньги из банков лучше забрать. Доля сторонников банковских вкладов на сегодняшний день почти вдвое превосходит долю их противников.

ВЦИОМ отмечает, что полученные оценки связаны с ростом ключевой ставки. Процентная ставка по банковским вкладам в российских рублях на начало прошлого месяца составила 17,5% годовых. Для сравнения – на 2 августа 2023 г. ставка была на уровне 9,2% годовых.

Вместе с этим индекс сберегательного поведения достиг двухлетнего минимума, составив 58 пунктов. В августе каждый второй опрошенный ответил, что сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь отложить максимально возможную сумму на будущее (53%). Каждый третий заявил, что лучше побыстрее «выйти в ноль», потратив текущие доходы на личные нужды и вложив сбережения (33%).

Индекс кредитного доверия зафиксирован на уровне годового минимума – 24 пункта, а потенциальная готовность россиян брать кредиты в 3,4 раза ниже готовности совершать крупные покупки. В августе три четверти опрошенных ответили, что кредиты пока лучше не брать (75%).

В сентябре «Ведомости» писали, что граждане стали проявлять больше интереса к среднесрочным вкладам после повышения ключевой ставки до 18% годовых. Например, в ВТБ доля среднесрочных депозитов составила почти 50% от всех открытых в августе, а доля депозитов сроком на год – 25%. Представитель МКБ отметил, что дальнейший тренд на открытие среднесрочных вкладов будет зависеть от риторики Центробанка при принятии решения по ключевой ставке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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