ВЦИОМ сообщил о росте доверия россиян к банковским вкладам

ВЦИОМ сообщил о росте доверия россиян к банковским вкладамВ августе 49% респондентов заявили, что свободные деньги лучше хранить в банках
Индекс доверия к банковским вкладам по результатам августа этого года составил 58 пунктов из 90 возможных, что больше показателей 2023 г. на пять пунктов. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса населения.
Последние девять месяцев среди опрошенных 46-52% придерживаются мнения, что свободные деньги следует хранить в банках. В августе показатель составил 49%. В прошлом году показатель был на уровне 41%. Еще 29% респондентов считают, что свободные деньги из банков лучше забрать. Доля сторонников банковских вкладов на сегодняшний день почти вдвое превосходит долю их противников.
ВЦИОМ отмечает, что полученные оценки связаны с ростом ключевой ставки. Процентная ставка по банковским вкладам в российских рублях на начало прошлого месяца составила 17,5% годовых. Для сравнения – на 2 августа 2023 г. ставка была на уровне 9,2% годовых.
Вместе с этим индекс сберегательного поведения достиг двухлетнего минимума, составив 58 пунктов. В августе каждый второй опрошенный ответил, что сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь отложить максимально возможную сумму на будущее (53%). Каждый третий заявил, что лучше побыстрее «выйти в ноль», потратив текущие доходы на личные нужды и вложив сбережения (33%).
Индекс кредитного доверия зафиксирован на уровне годового минимума – 24 пункта, а потенциальная готовность россиян брать кредиты в 3,4 раза ниже готовности совершать крупные покупки. В августе три четверти опрошенных ответили, что кредиты пока лучше не брать (75%).
В сентябре «Ведомости» писали, что граждане стали проявлять больше интереса к среднесрочным вкладам после повышения ключевой ставки до 18% годовых. Например, в ВТБ доля среднесрочных депозитов составила почти 50% от всех открытых в августе, а доля депозитов сроком на год – 25%. Представитель МКБ отметил, что дальнейший тренд на открытие среднесрочных вкладов будет зависеть от риторики Центробанка при принятии решения по ключевой ставке.