ВЦИОМ сообщил о росте доверия россиян к банковским вкладам

В сентябре «Ведомости» писали, что граждане стали проявлять больше интереса к среднесрочным вкладам после повышения ключевой ставки до 18% годовых. Например, в ВТБ доля среднесрочных депозитов составила почти 50% от всех открытых в августе, а доля депозитов сроком на год – 25%. Представитель МКБ отметил, что дальнейший тренд на открытие среднесрочных вкладов будет зависеть от риторики Центробанка при принятии решения по ключевой ставке.