Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых
Сбербанк повысил до 20% годовых ставку по вкладу «Лучший %», сообщается на сайте финансовой организации.
Чтобы получить ставку 20% годовых, нужно открыть вклад «Лучший %» на «новые» деньги на три года с выплатой процентов в конце срока. Вместе с тем, максимальная ставка по линейке «Сбервклад» выросла до 19% годовых и доступна для клиентов на сроках семь – девять месяцев на любые сбережения, включая те, что уже хранились на вкладе в «Сбере». Воспользоваться максимальной ставкой могут зарплатные клиенты и пенсионеры, а также клиенты, которые ежемесячно тратят по картам «Сбера» 30 000 руб. и имеют подписку «Сберпрайм».
На сайте Сбеобанка также указано, что на максимальную выгоду по «Сбервкладам» «Премьер» и «Лидер» могут рассчитывать клиенты с пакетом услуг «Новый Сберпремьер» или «Сберпервый», а также с балансом на брокерском счете или индивидуальном инвестиционном счете от «Сбера» до 1 млн руб.
«Средства для открытия вклада в Сбере можно перевести из других банков через СБП без комиссии», – сообщается на сайте Сбербанка.
26 июля Банк России впервые с декабря 2023 г. повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 18% годовых. Прежде она держалась на уровне 16% годовых. Тогда председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о максимальном перегреве российской экономики за последние 16 лет в первые шесть месяцев 2024 г.
13 сентября состоится следующее заседание совета директоров Центробанка. 9 сентября «Ведомости» писали, что опрошенные аналитики не смогли прийти к консенсусу относительно решения совета директоров ЦБ по ставке. Чуть больше половины экспертов – 13 из 25 – полагают, что ставка сохранится на текущей отметке в 18%. Оставшиеся 12 респондентов ожидают ее роста. Шесть из них прогнозируют повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колеблются между этими двумя вариантами.