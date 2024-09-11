Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых

Чтобы получить ставку 20% годовых, нужно открыть вклад «Лучший %» на «новые» деньги на три года с выплатой процентов в конце срока. Вместе с тем, максимальная ставка по линейке «Сбервклад» выросла до 19% годовых и доступна для клиентов на сроках семь – девять месяцев на любые сбережения, включая те, что уже хранились на вкладе в «Сбере». Воспользоваться максимальной ставкой могут зарплатные клиенты и пенсионеры, а также клиенты, которые ежемесячно тратят по картам «Сбера» 30 000 руб. и имеют подписку «Сберпрайм».