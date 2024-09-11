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Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых

Ведомости

Сбербанк повысил до 20% годовых ставку по вкладу «Лучший %», сообщается на сайте финансовой организации.

Чтобы получить ставку 20% годовых, нужно открыть вклад «Лучший %» на «новые» деньги на три года с выплатой процентов в конце срока. Вместе с тем, максимальная ставка по линейке «Сбервклад» выросла до 19% годовых и доступна для клиентов на сроках семь – девять месяцев на любые сбережения, включая те, что уже хранились на вкладе в «Сбере». Воспользоваться максимальной ставкой могут зарплатные клиенты и пенсионеры, а также клиенты, которые ежемесячно тратят по картам «Сбера» 30 000 руб. и имеют подписку «Сберпрайм».

На сайте Сбеобанка также указано, что на максимальную выгоду по «Сбервкладам» «Премьер» и «Лидер» могут рассчитывать клиенты с пакетом услуг «Новый Сберпремьер» или «Сберпервый», а также с балансом на брокерском счете или индивидуальном инвестиционном счете от «Сбера» до 1 млн руб.

«Средства для открытия вклада в Сбере можно перевести из других банков через СБП без комиссии», – сообщается на сайте Сбербанка.

26 июля Банк России впервые с декабря 2023 г. повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 18% годовых. Прежде она держалась на уровне 16% годовых. Тогда председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о максимальном перегреве российской экономики за последние 16 лет в первые шесть месяцев 2024 г.

13 сентября состоится следующее заседание совета директоров Центробанка. 9 сентября «Ведомости» писали, что опрошенные аналитики не смогли прийти к консенсусу относительно решения совета директоров ЦБ по ставке. Чуть больше половины экспертов – 13 из 25 – полагают, что ставка сохранится на текущей отметке в 18%. Оставшиеся 12 респондентов ожидают ее роста. Шесть из них прогнозируют повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колеблются между этими двумя вариантами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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