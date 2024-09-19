Минфин США ввел санкции против «Тимер банка» и Международного расчетного банка
Министерство финансов США ввело санкции против Международного расчетного банка и АО «Тимер банк», сообщается на сайте ведомства.
Международный расчетный банк – это кредитная организация в Южной Осетии. В 2015 г. она открыла представительство в Луганской народной республике, а в 2018 г. получила разрешение на работу в Донецкой народной республике. «Тимер банк» работает более 30 лет. Его головной офис расположен в Москве, при этом все отделения находятся в Татарстане. Под ограничения США также попали ООО «Стройтренд» и президент ООО «ЦМРБанк» Дмитрий Никулин.
В сентябре под санкции США попали девять российских танкеров. В черный список также внесли компании Sea River Service Limited Liability Company (зарегистрирована в городе Азове Ростовской области) и Vafa Wholesale Ltd. (зарегистрирована в Астрахани). Ограничения в отношении РФ вводятся после начала спецоперации на Украине. Помимо этого, западные страны регулярно вводят санкции против КНДР, Китая и Ирана, утверждая, что государства якобы поставляют России вооружение.
Ограничения США коснулись и работы российских СМИ. 13 сентября минфин страны ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», телеведущего Дмитрия Киселева, АНО «Евразия» и ее руководителя Нелли Парутенко. До этого глава госдепа США Энтони Блинкен обвинил Russia Today в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках».