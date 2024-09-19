Минфин США ввел санкции против «Тимер банка» и Международного расчетного банка

Международный расчетный банк – это кредитная организация в Южной Осетии. В 2015 г. она открыла представительство в Луганской народной республике, а в 2018 г. получила разрешение на работу в Донецкой народной республике. «Тимер банк» работает более 30 лет. Его головной офис расположен в Москве, при этом все отделения находятся в Татарстане. Под ограничения США также попали ООО «Стройтренд» и президент ООО «ЦМРБанк» Дмитрий Никулин.