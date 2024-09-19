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Минфин США ввел санкции против «Тимер банка» и Международного расчетного банка

Ведомости

Министерство финансов США ввело санкции против Международного расчетного банка и АО «Тимер банк», сообщается на сайте ведомства.

Международный расчетный банк – это кредитная организация в Южной Осетии. В 2015 г. она открыла представительство в Луганской народной республике, а в 2018 г. получила разрешение на работу в Донецкой народной республике. «Тимер банк» работает более 30 лет. Его головной офис расположен в Москве, при этом все отделения находятся в Татарстане. Под ограничения США также попали ООО «Стройтренд» и президент ООО «ЦМРБанк» Дмитрий Никулин.

В сентябре под санкции США попали девять российских танкеров. В черный список также внесли компании Sea River Service Limited Liability Company (зарегистрирована в городе Азове Ростовской области) и Vafa Wholesale Ltd. (зарегистрирована в Астрахани). Ограничения в отношении РФ вводятся после начала спецоперации на Украине. Помимо этого, западные страны регулярно вводят санкции против КНДР, Китая и Ирана, утверждая, что государства якобы поставляют России вооружение.

Ограничения США коснулись и работы российских СМИ. 13 сентября минфин страны ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», телеведущего Дмитрия Киселева, АНО «Евразия» и ее руководителя Нелли Парутенко. До этого глава госдепа США Энтони Блинкен обвинил Russia Today в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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