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Bybit запустила первый в мире исламский криптосчет

Ведомости

Криптобиржа Bybit запустила первый в мире исламский криптосчет. Об этом сообщили в представительстве компании.

«Bybit с гордостью представляет первый в истории криптоисламский счет для всех наших хабиби (арабское слово, означающее “любимый”)», – говорится в сообщении, опубликованном в X.

Как сообщил генеральный директор биржи Бен Чжоу, предложения исламского криптосчета включают спотовую торговлю (ограничено 75 токенами, соответствующими шариату), торговый бот DCA и Spot Grid Bot.

Согласно нормам ислама, мусульманину не разрешается инвестировать в бизнес или организацию, которая получает прибыль от продажи алкоголя, азартных игр, порнографии, продажи табака, производства свинины и др. Также считается харамом инвестирование с целью заработка на процентах.

30 июля Госдума приняла законы о регулировании майнинга и оборота криптовалюты и об экспериментальных внешнеторговых расчетах в криптовалюте. 17 июля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости законодательного регулирования майнинга криптовалют. Президент отметил, что майнить цифровые валюты можно фактически в любой точке планеты, но это требует много электроэнергии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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