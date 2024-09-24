Bybit запустила первый в мире исламский криптосчет
Криптобиржа Bybit запустила первый в мире исламский криптосчет. Об этом сообщили в представительстве компании.
«Bybit с гордостью представляет первый в истории криптоисламский счет для всех наших хабиби (арабское слово, означающее “любимый”)», – говорится в сообщении, опубликованном в X.
Как сообщил генеральный директор биржи Бен Чжоу, предложения исламского криптосчета включают спотовую торговлю (ограничено 75 токенами, соответствующими шариату), торговый бот DCA и Spot Grid Bot.
Согласно нормам ислама, мусульманину не разрешается инвестировать в бизнес или организацию, которая получает прибыль от продажи алкоголя, азартных игр, порнографии, продажи табака, производства свинины и др. Также считается харамом инвестирование с целью заработка на процентах.
30 июля Госдума приняла законы о регулировании майнинга и оборота криптовалюты и об экспериментальных внешнеторговых расчетах в криптовалюте. 17 июля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости законодательного регулирования майнинга криптовалют. Президент отметил, что майнить цифровые валюты можно фактически в любой точке планеты, но это требует много электроэнергии.