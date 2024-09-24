Bybit запустила первый в мире исламский криптосчет

30 июля Госдума приняла законы о регулировании майнинга и оборота криптовалюты и об экспериментальных внешнеторговых расчетах в криптовалюте. 17 июля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости законодательного регулирования майнинга криптовалют. Президент отметил, что майнить цифровые валюты можно фактически в любой точке планеты, но это требует много электроэнергии.