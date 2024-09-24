ВТБ повысит базовую ставку по ипотеке с 25 сентября
Базовая ставка по ипотеке ВТБ увеличится на 1,5 процентного пункта (п. п.) с 25 сентября – до 22%. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.
«Решение связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения, из-за чего стоимость привлечения средств для банков существенно повысилась. При этом мы продолжаем следить за ситуацией на рынке и в случае ее изменения не исключаем новых решений по условиям ипотечных программ», – сказано в сообщении.
Отмечается, что купить квартиру в кредит можно будет по ставке от 22% годовых с учетом действующих в ВТБ дисконтов. Приобрести квартиру по комбинированной ипотеке можно по ставке с 7,4%. В финансовой организации уточняют, что на итоговые условия ипотечного договора повлияют размеры первого взноса и кредита, наличие зарплатной карты ВТБ, а также комплексная страховка и подтверждение дохода. Заемщики, чьи заявки на ипотеку были одобрены до 25 сентября, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 4 октября включительно.
Как и раньше, клиентам ВТБ доступна скидка 0,2 п. п. при крупной сумме кредита, 0,3 п. п. – в случае использования сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации сделки, 0,7 п. п. – при получении зарплаты на карту ВТБ, 0,8 п. п. – за перевод зарплаты в банк в течение трех месяцев после сделки. ВТБ оставит прежними ставки по семейной и IT-ипотеке (6%), а также по Дальневосточной и арктической ипотеке (2%).
Согласно прогнозам экспертов ВТБ, спрос на ипотечные кредиты продолжит охлаждаться. Покупка жилья будет откладываться до снижения ставок, клиенты будут стремиться разместить накопления на первый взнос на высокодоходные рублевые депозиты.
Ранее ставки по вкладам ВТБ на год достигли 21% годовых, а по комбинированному вкладу с программой долгосрочных сбережений – 27%.
13 сентября Банк России увеличил ключевую ставку до 19%. В релизе ЦБ отмечалось, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отмечал регулятор.