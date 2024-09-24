ВТБ повысит базовую ставку по ипотеке с 25 сентября

Отмечается, что купить квартиру в кредит можно будет по ставке от 22% годовых с учетом действующих в ВТБ дисконтов. Приобрести квартиру по комбинированной ипотеке можно по ставке с 7,4%. В финансовой организации уточняют, что на итоговые условия ипотечного договора повлияют размеры первого взноса и кредита, наличие зарплатной карты ВТБ, а также комплексная страховка и подтверждение дохода. Заемщики, чьи заявки на ипотеку были одобрены до 25 сентября, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 4 октября включительно.