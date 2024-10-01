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Сбербанк приостановил прием заявок по IТ-ипотеке

Ведомости

Сбербанк приостановил прием заявок и запись на сделки по IТ-ипотеке, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Сбербанк приостанавливает прием заявок и запись на сделку по программе "Ипотека для IT" в связи с исчерпанием выделенного правительством лимита на программу. Банк возобновит прием заявок в случае выделения нового лимита. По ранее подписанным кредитным договорам кредиты клиентам будут выданы в полном объеме», – сказали в банке.

31 июля правительство продлило действие программы льготной ипотеки для IТ-специалистов до 2030 г. с новыми условиями. В частности, воспользоваться ею не смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга, для остальных же предельная ставка составит 6% годовых (ранее была 5%).

19 сентября ТАСС со ссылкой на данные Дом.РФ писал, что банки в России исчерпали лимит выдачи IT-ипотеки в размере 750 млрд руб. на 96%. Среди банков – Росбанк (израсходован на 99,2%), Альфа-банк (98,3%), Банк Дом.РФ (97,6%), «Сбер» (97,5%) и ВТБ (97%). Объем оставшегося лимита на выдачу IT-ипотеки в РФ сейчас составляет 30,3 млрд руб.

Замминистра финансов Иван Чебесков в конце сентября сообщил, что власти обсуждают возможность распространить льготную ипотеку под 6% на IT-специалистов, которые живут регионах, но работают на московские компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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