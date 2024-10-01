Сбербанк приостановил прием заявок по IТ-ипотеке

«Сбербанк приостанавливает прием заявок и запись на сделку по программе "Ипотека для IT" в связи с исчерпанием выделенного правительством лимита на программу. Банк возобновит прием заявок в случае выделения нового лимита. По ранее подписанным кредитным договорам кредиты клиентам будут выданы в полном объеме», – сказали в банке.