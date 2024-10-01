Сбербанк приостановил прием заявок по IТ-ипотеке
«Сбербанк приостанавливает прием заявок и запись на сделку по программе "Ипотека для IT" в связи с исчерпанием выделенного правительством лимита на программу. Банк возобновит прием заявок в случае выделения нового лимита. По ранее подписанным кредитным договорам кредиты клиентам будут выданы в полном объеме», – сказали в банке.
31 июля правительство продлило действие программы льготной ипотеки для IТ-специалистов до 2030 г. с новыми условиями. В частности, воспользоваться ею не смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга, для остальных же предельная ставка составит 6% годовых (ранее была 5%).
19 сентября ТАСС со ссылкой на данные Дом.РФ писал, что банки в России исчерпали лимит выдачи IT-ипотеки в размере 750 млрд руб. на 96%. Среди банков – Росбанк (израсходован на 99,2%), Альфа-банк (98,3%), Банк Дом.РФ (97,6%), «Сбер» (97,5%) и ВТБ (97%). Объем оставшегося лимита на выдачу IT-ипотеки в РФ сейчас составляет 30,3 млрд руб.
Замминистра финансов Иван Чебесков в конце сентября сообщил, что власти обсуждают возможность распространить льготную ипотеку под 6% на IT-специалистов, которые живут регионах, но работают на московские компании.