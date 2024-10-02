Т-банк проведет допэмиссию на 3 млрд рублей для присоединения Росбанка
Предполагается, что Т-банк разместит 300 млн акций номиналом 10 руб. каждая. В одну акцию банка будет конвертировано 5,88 акции Росбанка номиналом 10 руб. Акционеры Росбанка рассмотрят вопрос интеграции в Т-банк на внеочередном собрании 1 ноября.
По итогам такого формата объединенная структура займет 5-е место в банковской системе России по объему средств населения (2,7 трлн руб.) и 4-е – по размеру кредитного портфеля граждан (свыше 2 трлн руб.). Общий капитал группы превысит 500 млрд руб., писали «Ведомости».