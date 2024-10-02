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Т-банк проведет допэмиссию на 3 млрд рублей для присоединения Росбанка

Ведомости

Т-банк проведет допэмиссию для интеграции Росбанка. Это следует из материалов к внеочередному собранию акционеров последней кредитной организации, сообщает «Интерфакс». Он разместит акции номинальным объемом 3 млрд руб.

Предполагается, что Т-банк разместит 300 млн акций номиналом 10 руб. каждая. В одну акцию банка будет конвертировано 5,88 акции Росбанка номиналом 10 руб. Акционеры Росбанка рассмотрят вопрос интеграции в Т-банк на внеочередном собрании 1 ноября.

11 сентября стало известно, что Росбанк станет филиалом Т-банка, при этом он сдаст лицензию. Ожидается, что после одобрения отделения Росбанка начнут функционировать в качестве филиалов в I квартале 2025 г. По данным ЦБ, у Росбанка 10 филиалов на территории России и еще 74 дополнительных офиса.

По итогам такого формата объединенная структура займет 5-е место в банковской системе России по объему средств населения (2,7 трлн руб.) и 4-е – по размеру кредитного портфеля граждан (свыше 2 трлн руб.). Общий капитал группы превысит 500 млрд руб., писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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