Т-банк проведет допэмиссию на 3 млрд рублей для присоединения Росбанка

11 сентября стало известно, что Росбанк станет филиалом Т-банка, при этом он сдаст лицензию. Ожидается, что после одобрения отделения Росбанка начнут функционировать в качестве филиалов в I квартале 2025 г. По данным ЦБ, у Росбанка 10 филиалов на территории России и еще 74 дополнительных офиса.