Арбитражный суд Москвы арестовал $372 млн на российских счетах двух банков США

2 октября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что 30 сентября Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением о взыскании с украинских властей, местного центробанка и двух американских банков солидарно $372 млн. Указывается, что Украина незаконно экспроприировала у Сбербанка его бывшую «дочку» — Международный резервный банк (МР-банк). Возмещение ущерба было предложено осуществить за счет денег американских банков на их счетах в России.