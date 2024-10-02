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Арбитражный суд Москвы арестовал $372 млн на российских счетах двух банков США

Ведомости

Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства американских банков The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) и JP Morgan Chase Bank на счетах Ситибанка и коммерческого банка «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», следует из определения суда.

С соответствующим ходатайством в суд обратился заместитель генерального прокурора РФ. Общая сумма арестованных средств составляет $372 млн: $121,2 млн средств JP Morgan Chase Bank и $250,8 млн BNY Mellon.

2 октября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что 30 сентября Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением о взыскании с украинских властей, местного центробанка и двух американских банков солидарно $372 млн. Указывается, что Украина незаконно экспроприировала у Сбербанка его бывшую «дочку» — Международный резервный банк (МР-банк). Возмещение ущерба было предложено осуществить за счет денег американских банков на их счетах в России.

Ответчиками по иску выступают Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Национальный банк Украины, государственное предприятие «Национальный фонд инвестиций Украины», а также американские банки The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) и JPMorgan Chase.

В счет «частичного возмещения ущерба» Генпрокуратура просит суд взыскать в пользу Сбербанка все 6,25 млрд руб., находящиеся у BNY Mellon на российских спецсчетах С. Оставшуюся часть ущерба ведомство предлагает возместить со счетов JPMorgan.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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