Арбитражный суд Москвы арестовал $372 млн на российских счетах двух банков США
Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства американских банков The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) и JP Morgan Chase Bank на счетах Ситибанка и коммерческого банка «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», следует из определения суда.
С соответствующим ходатайством в суд обратился заместитель генерального прокурора РФ. Общая сумма арестованных средств составляет $372 млн: $121,2 млн средств JP Morgan Chase Bank и $250,8 млн BNY Mellon.
2 октября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что 30 сентября Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением о взыскании с украинских властей, местного центробанка и двух американских банков солидарно $372 млн. Указывается, что Украина незаконно экспроприировала у Сбербанка его бывшую «дочку» — Международный резервный банк (МР-банк). Возмещение ущерба было предложено осуществить за счет денег американских банков на их счетах в России.
Ответчиками по иску выступают Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Национальный банк Украины, государственное предприятие «Национальный фонд инвестиций Украины», а также американские банки The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) и JPMorgan Chase.
В счет «частичного возмещения ущерба» Генпрокуратура просит суд взыскать в пользу Сбербанка все 6,25 млрд руб., находящиеся у BNY Mellon на российских спецсчетах С. Оставшуюся часть ущерба ведомство предлагает возместить со счетов JPMorgan.