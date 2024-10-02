В работе Bank of America произошел сбой
Клиенты Bank of America сообщают о проблемах в работе банка. Об этом пишет CNN со ссылкой на жалобы клиентов кредитной организации.
Пользователи Bank of America рассказали о проблемах с доступом к своему банковскому счету 2 октября. Сообщения о сбоях начали появляться в 12:45 по восточному времени (20:45 мск) на сайте Downdetector, который собирает данные о проблемах в работе интернет-ресурсов.
Многие клиенты жаловались на то, что не могут получит доступ к своим счетам. Другие, у которых это получилось, увидели ноль на балансе.
На данный момент проблема с доступом к счетам в Bank of America не решена.
Bank of America – американский банк, оказывающий широкий спектр финансовых услуг как частным, так и юридическим лицам. Входит в четверку крупнейших банков США.