В работе Bank of America произошел сбой

Пользователи Bank of America рассказали о проблемах с доступом к своему банковскому счету 2 октября. Сообщения о сбоях начали появляться в 12:45 по восточному времени (20:45 мск) на сайте Downdetector, который собирает данные о проблемах в работе интернет-ресурсов.