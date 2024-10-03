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Банки выступили против запрета на увеличение лимита по кредитным картам

Ведомости

Банки выступили против законопроекта, который предполагает запрет на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком. Об этом пишет РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР), которые направлены Центробанку, Минфину, Совфеду и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

НСФР и банки считают, что увеличение лимита по кредитным картам удобнее, чем заключение нового договора. Увеличение числа договоров и кредитных карт усложнит и использование их самим клиентом, и обслуживание банком. Среди негативных последствий, которые может спровоцировать новая норма, – ухудшение кредитной истории клиента, повышение стоимости обслуживания карт, применение мошеннических схем и др.

Аксаков в разговоре с РБК сообщил, что пока не видел письмо НСФР, но знает позицию организации – ее озвучивали на заседании Госдумы. «Будем рассматривать, выслушивать аргументы и, исходя из этого, принимать решения», – сказал он. В отзыве правительства отмечается, что принятие инициативы поспособствует снижению уровня закредитованности граждан. При этом кабмин предлагает не вводить обязанность по заключению нового договора. Вместо этого предлагается внести изменения в индивидуальные условия действующего договора.

2 октября депутаты Госдумы в I чтении одобрили законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования. Законопроект был инициирован сенатором Айратом Гибатдиновым. Как следует из пояснительной записки, возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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