Банки выступили против запрета на увеличение лимита по кредитным картам

Аксаков в разговоре с РБК сообщил, что пока не видел письмо НСФР, но знает позицию организации – ее озвучивали на заседании Госдумы. «Будем рассматривать, выслушивать аргументы и, исходя из этого, принимать решения», – сказал он. В отзыве правительства отмечается, что принятие инициативы поспособствует снижению уровня закредитованности граждан. При этом кабмин предлагает не вводить обязанность по заключению нового договора. Вместо этого предлагается внести изменения в индивидуальные условия действующего договора.