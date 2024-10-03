Банки выступили против запрета на увеличение лимита по кредитным картам
Банки выступили против законопроекта, который предполагает запрет на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком. Об этом пишет РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР), которые направлены Центробанку, Минфину, Совфеду и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
НСФР и банки считают, что увеличение лимита по кредитным картам удобнее, чем заключение нового договора. Увеличение числа договоров и кредитных карт усложнит и использование их самим клиентом, и обслуживание банком. Среди негативных последствий, которые может спровоцировать новая норма, – ухудшение кредитной истории клиента, повышение стоимости обслуживания карт, применение мошеннических схем и др.
Аксаков в разговоре с РБК сообщил, что пока не видел письмо НСФР, но знает позицию организации – ее озвучивали на заседании Госдумы. «Будем рассматривать, выслушивать аргументы и, исходя из этого, принимать решения», – сказал он. В отзыве правительства отмечается, что принятие инициативы поспособствует снижению уровня закредитованности граждан. При этом кабмин предлагает не вводить обязанность по заключению нового договора. Вместо этого предлагается внести изменения в индивидуальные условия действующего договора.
2 октября депутаты Госдумы в I чтении одобрили законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования. Законопроект был инициирован сенатором Айратом Гибатдиновым. Как следует из пояснительной записки, возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму.