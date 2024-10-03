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Райффайзенбанк объяснил сбой в работе своих сервисов

Ведомости

Клиенты Райффайзенбанка могут столкнуться с трудностями с проведением платежей и отображением балансов в приложении «Райффайзен онлайн», неполадки связаны с системой одного из участников рынка. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель кредитной организации.

Источник уточнил, что на стороне самого банка проблем нет.

3 октября в приложении Райффайзенбанка появилось уведомление о возможном некорректном отображении баланса на карте после проведения операций. «Платежи могли пройти дважды, баланс может быть неверным», – говорится в уведомлении.

СМИ писали о возможных ошибочных двойных списаниях при оплате покупок у клиентов Райффайзенбанка, СДМ-банка, «Зенита» и других. «Ведомостям» сообщили в Национальной системе платежной карт (НСПК), что все ее системы работают штатно.

23 июля на сбой в работе приложений и онлайн-банков пожаловались клиенты Газпромбанка, Райффайзенбанка, Росбанка и Россельхозбанка. В Россельхозбанке сообщали, что цифровые сервисы организации подверглись DDoS-атаке. Спустя день также стало известно, что в приложениях ВТБ и Газпромбанка произошел сбой. 29 июля произошел сбой систем банка «Ак Барс»: по данным финансовой организации, причиной тому стали «внешние обстоятельства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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