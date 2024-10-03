Райффайзенбанк объяснил сбой в работе своих сервисов

23 июля на сбой в работе приложений и онлайн-банков пожаловались клиенты Газпромбанка, Райффайзенбанка, Росбанка и Россельхозбанка. В Россельхозбанке сообщали, что цифровые сервисы организации подверглись DDoS-атаке. Спустя день также стало известно, что в приложениях ВТБ и Газпромбанка произошел сбой. 29 июля произошел сбой систем банка «Ак Барс»: по данным финансовой организации, причиной тому стали «внешние обстоятельства».