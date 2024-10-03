Райффайзенбанк объяснил сбой в работе своих сервисов
Клиенты Райффайзенбанка могут столкнуться с трудностями с проведением платежей и отображением балансов в приложении «Райффайзен онлайн», неполадки связаны с системой одного из участников рынка. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель кредитной организации.
Источник уточнил, что на стороне самого банка проблем нет.
3 октября в приложении Райффайзенбанка появилось уведомление о возможном некорректном отображении баланса на карте после проведения операций. «Платежи могли пройти дважды, баланс может быть неверным», – говорится в уведомлении.
СМИ писали о возможных ошибочных двойных списаниях при оплате покупок у клиентов Райффайзенбанка, СДМ-банка, «Зенита» и других. «Ведомостям» сообщили в Национальной системе платежной карт (НСПК), что все ее системы работают штатно.
23 июля на сбой в работе приложений и онлайн-банков пожаловались клиенты Газпромбанка, Райффайзенбанка, Росбанка и Россельхозбанка. В Россельхозбанке сообщали, что цифровые сервисы организации подверглись DDoS-атаке. Спустя день также стало известно, что в приложениях ВТБ и Газпромбанка произошел сбой. 29 июля произошел сбой систем банка «Ак Барс»: по данным финансовой организации, причиной тому стали «внешние обстоятельства».