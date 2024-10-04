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«Сбер» и ВТБ повысили ставки по вкладам

Ведомости

«Сбер» и ВТБ объявили о повышении ставок по своим вкладам, об этом говорится в сообщениях кредитных организаций.

Для клиентов «СберПервый» (вклад «Управляй Лидер») максимальная ставка составляет 16,5% и доступна на сумму неснижаемого остатка от 10 млн руб. на срок в три месяца. Для клиентов с пакетом «Премьер» (вклад «Управляй Премьер») максимальная ставка составляет 15,5% на сумму неснижаемого остатка от 1 млн руб. на тот же срок.

ВТБ с 4 октября повысил ставки по вкладам в рублях и китайских юанях, а также по накопительному счету. По краткосрочным депозитам (3-6 месяцев) в рублях рост ставок составил до 1,6 п. п., в китайских юанях на всех сроках привлечения – до 2,8 п. п., по накопительному счету в рублях – базовая ставка увеличена на 3 п. п. на ежедневный и 4 п. п. на минимальный остаток.

Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств максимальная ставка по ВТБ-вкладу составит 19,6% на 3 месяца и 21% на полгода. Для текущих клиентов максимальная ставка на эти сроки скорректирована до 20% годовых, для сегмента «Привилегия» – 20,5%, для Private Banking – 21%.

13 сентября Банк России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых, продолжив цикл ужесточения монетарной политики в расчете на то, что в итоге это позволит замедлить темпы роста потребительских цен до целевого значения в 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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