«Сбер» и ВТБ повысили ставки по вкладам
«Сбер» и ВТБ объявили о повышении ставок по своим вкладам, об этом говорится в сообщениях кредитных организаций.
Для клиентов «СберПервый» (вклад «Управляй Лидер») максимальная ставка составляет 16,5% и доступна на сумму неснижаемого остатка от 10 млн руб. на срок в три месяца. Для клиентов с пакетом «Премьер» (вклад «Управляй Премьер») максимальная ставка составляет 15,5% на сумму неснижаемого остатка от 1 млн руб. на тот же срок.
ВТБ с 4 октября повысил ставки по вкладам в рублях и китайских юанях, а также по накопительному счету. По краткосрочным депозитам (3-6 месяцев) в рублях рост ставок составил до 1,6 п. п., в китайских юанях на всех сроках привлечения – до 2,8 п. п., по накопительному счету в рублях – базовая ставка увеличена на 3 п. п. на ежедневный и 4 п. п. на минимальный остаток.
Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств максимальная ставка по ВТБ-вкладу составит 19,6% на 3 месяца и 21% на полгода. Для текущих клиентов максимальная ставка на эти сроки скорректирована до 20% годовых, для сегмента «Привилегия» – 20,5%, для Private Banking – 21%.
13 сентября Банк России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых, продолжив цикл ужесточения монетарной политики в расчете на то, что в итоге это позволит замедлить темпы роста потребительских цен до целевого значения в 4%.