«Сбер» и ВТБ повысили ставки по вкладам

ВТБ с 4 октября повысил ставки по вкладам в рублях и китайских юанях, а также по накопительному счету. По краткосрочным депозитам (3-6 месяцев) в рублях рост ставок составил до 1,6 п. п., в китайских юанях на всех сроках привлечения – до 2,8 п. п., по накопительному счету в рублях – базовая ставка увеличена на 3 п. п. на ежедневный и 4 п. п. на минимальный остаток.