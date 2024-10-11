TD Bank выплатит более $3 млрд властям по делу об отмывании денег наркокартелями

В период с января 2014 г. по октябрь 2023 г. TD Bank не смог отследить активность клиентов на сумму $18,3 трлн, что привело к масштабному отмыванию денег, отмечает CBS News. В период с 2019 г. по 2023 г. эти сбои позволили трем преступным группам, которые занимались отмыванием денег, перевести более $670 млн через TD Bank.