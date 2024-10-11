TD Bank выплатит более $3 млрд властям по делу об отмывании денег наркокартелями
Канадский TD Bank согласился выплатить властям США более $3 млрд штрафа в рамках дела об отмывании денег наркокартелями, сообщил минюст страны. Кредитная организация нарушила закон о банковской тайне.
В рамках урегулирования TD Bank выплатит штраф в размере $1,8 млрд минюсту США, $1,3 млрд агентству по борьбе с финансовыми преступлениями и $450 млн управлению валютного контролера. TD Bank – второй по размеру банк в Канаде и десятый в рейтинге крупнейших банков в США.
По данным минюста США, начиная с 2014 г. в политике и мерах контроля TD Bank были выявлены «долгосрочные, всеобъемлющие и системные недостатки» в сфере борьбы с отмыванием денег. Банк не предпринял никаких мер, несмотря на то, что государственные регулирующие органы и внутренние аудиторы неоднократно указывали на подозрительные транзакции.
В период с января 2014 г. по октябрь 2023 г. TD Bank не смог отследить активность клиентов на сумму $18,3 трлн, что привело к масштабному отмыванию денег, отмечает CBS News. В период с 2019 г. по 2023 г. эти сбои позволили трем преступным группам, которые занимались отмыванием денег, перевести более $670 млн через TD Bank.