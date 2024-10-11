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TD Bank выплатит более $3 млрд властям по делу об отмывании денег наркокартелями

Ведомости

Канадский TD Bank согласился выплатить властям США более $3 млрд штрафа в рамках дела об отмывании денег наркокартелями, сообщил минюст страны. Кредитная организация нарушила закон о банковской тайне.

В рамках урегулирования TD Bank выплатит штраф в размере $1,8 млрд минюсту США, $1,3 млрд агентству по борьбе с финансовыми преступлениями и $450 млн управлению валютного контролера. TD Bank – второй по размеру банк в Канаде и десятый в рейтинге крупнейших банков в США.

По данным минюста США, начиная с 2014 г. в политике и мерах контроля TD Bank были выявлены «долгосрочные, всеобъемлющие и системные недостатки» в сфере борьбы с отмыванием денег. Банк не предпринял никаких мер, несмотря на то, что государственные регулирующие органы и внутренние аудиторы неоднократно указывали на подозрительные транзакции.

В период с января 2014 г. по октябрь 2023 г. TD Bank не смог отследить активность клиентов на сумму $18,3 трлн, что привело к масштабному отмыванию денег, отмечает CBS News. В период с 2019 г. по 2023 г. эти сбои позволили трем преступным группам, которые занимались отмыванием денег, перевести более $670 млн через TD Bank.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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