Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня на 18 октября
Банк России понизил официальный курс доллара США на 18 октября почти на 11 коп. до 97,149 руб., сообщается на сайте регулятора. 11 октября он впервые с октября 2023 г. превысил 97 руб., достигнув 97,2394 руб.
Курс евро на 18 октября также понижен на 33 коп. до 105,756 руб., а курс юаня станет меньше на 4 коп. – 13,5487 руб.
По данным на 17 октября курс доллара составляет 97,2568 руб., евро – 106,0844 руб., юаня – 13,5917 руб.
В июне 2024 г. США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро. Курсы этих валют устанавливаются на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.