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Прокуратура настаивает на обязательном страховании средств на ИИС

Ведомости

В прокуратуре считают, что страховать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) от банкротства профучастника нужно не в добровольном порядке, а в обязательном, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Московского финансового форума – 2024.

Он рассказал, что об этом говорится в отзыве прокуратуры на соответствующий законопроект. По словам Аксакова, в прокуратуре считают, что необходимо гарантировать средства. Аналогичный отзыв прислала и Счетная палата, сейчас идет обсуждение.

Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Он предполагает добровольную страховку на 1,4 млн руб. в случае банкротства брокера, если брокер сам не возместит потери в течение шести месяцев после банкротства. Глава думского комитета отметил, что принятие закона намечено до конца 2024 г.

Законопроект о страховании ИИС от банкротства был внесен в Госдуму в марте 2024 г. В настоящий момент при банкротстве профучастников, которые ведут счета ИИС, инвестор, как правило, не лишается своего имущества, так как ценные бумаги и другие средства принадлежат владельцу счета и должны быть обособлены от имущества брокера или профучастника. Как следует из пояснительной записки, застрахованы будут только ИИС третьего типа, в том числе трансформированные – открытые с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2023 г. Сами инвесторы должны будут заявить средствах ИИС, как об открытых с 1 января текущего года.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это специальный вид брокерского счета, который предоставляет налоговые льготы. С его помощью инвестор может покупать ценные бумаги и валюту на фондовой бирже и при соблюдении условий получать часть денег обратно в виде налоговых вычетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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