Прокуратура настаивает на обязательном страховании средств на ИИС
В прокуратуре считают, что страховать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) от банкротства профучастника нужно не в добровольном порядке, а в обязательном, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Московского финансового форума – 2024.
Он рассказал, что об этом говорится в отзыве прокуратуры на соответствующий законопроект. По словам Аксакова, в прокуратуре считают, что необходимо гарантировать средства. Аналогичный отзыв прислала и Счетная палата, сейчас идет обсуждение.
Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Он предполагает добровольную страховку на 1,4 млн руб. в случае банкротства брокера, если брокер сам не возместит потери в течение шести месяцев после банкротства. Глава думского комитета отметил, что принятие закона намечено до конца 2024 г.
Законопроект о страховании ИИС от банкротства был внесен в Госдуму в марте 2024 г. В настоящий момент при банкротстве профучастников, которые ведут счета ИИС, инвестор, как правило, не лишается своего имущества, так как ценные бумаги и другие средства принадлежат владельцу счета и должны быть обособлены от имущества брокера или профучастника. Как следует из пояснительной записки, застрахованы будут только ИИС третьего типа, в том числе трансформированные – открытые с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2023 г. Сами инвесторы должны будут заявить средствах ИИС, как об открытых с 1 января текущего года.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это специальный вид брокерского счета, который предоставляет налоговые льготы. С его помощью инвестор может покупать ценные бумаги и валюту на фондовой бирже и при соблюдении условий получать часть денег обратно в виде налоговых вычетов.