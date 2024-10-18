Прокуратура настаивает на обязательном страховании средств на ИИС

Законопроект о страховании ИИС от банкротства был внесен в Госдуму в марте 2024 г. В настоящий момент при банкротстве профучастников, которые ведут счета ИИС, инвестор, как правило, не лишается своего имущества, так как ценные бумаги и другие средства принадлежат владельцу счета и должны быть обособлены от имущества брокера или профучастника. Как следует из пояснительной записки, застрахованы будут только ИИС третьего типа, в том числе трансформированные – открытые с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2023 г. Сами инвесторы должны будут заявить средствах ИИС, как об открытых с 1 января текущего года.