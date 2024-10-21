АСВ продлило расчеты с кредиторами «Киви банка» до 15 ноября
Агентство по страхованию вкладов продлило расчеты с кредиторами «Киви банка» до 15 ноября, сообщается в Telegram-канале АСВ. Срок продлен для проведения расчетов с кредиторами третьей очереди банка.
«Решение о продлении обусловлено поступающими новыми требованиями кредиторов, которые должны быть рассмотрены и удовлетворены в сроки, установленные законом «О несостоятельности (банкротстве)», – говорится в сообщении АСВ.
В агентстве указали, что в ряде случаев невозможно оперативно перечислить денежные средства кредиторам, поскольку они указали неполные или некорректные банковские реквизиты. Для того чтобы исправить данные, можно воспользоваться формами и образцами соответствующих заявлений – они находятся на странице банка на сайте АСВ.
Упомянутый закон устанавливает особый порядок исполнения обязательств перед резидентами иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, говорится в сообщении. АСВ направило запросы о предоставлении сведений для проведения расчетов. По данным агентства на 18 октября, 34 млрд руб. направлено на выплаты кредиторам. Это составляет 94% суммы установленных требований.
В феврале Центробанк объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. В частности, рассказали в регуляторе, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.