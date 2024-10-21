АСВ продлило расчеты с кредиторами «Киви банка» до 15 ноября

В феврале Центробанк объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. В частности, рассказали в регуляторе, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.