Т-банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

«Т-Инвестиции» пояснили в своем Telegram-канале, что вторая половина активов по-прежнему остается заблокированной. Она переведена в закрытые паевые инвестиционные фонды. В настоящий момент эти фонды отображаются в портфелях по нулевой цене, но в случае разблокировки банк продаст активы по рыночной цене и выплатит средства владельцам.