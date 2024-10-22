Т-банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей
«Сегодня мы опять в очередной раз объявляем, что раскрываем заблокированные фонды по долларам и по евро на 3,5 млрд руб.», – уточнил Близнюк.
По его словам, теперь 450 000 клиентов банка снова смогут распоряжаться своими активами.
«Т-Инвестиции» пояснили в своем Telegram-канале, что вторая половина активов по-прежнему остается заблокированной. Она переведена в закрытые паевые инвестиционные фонды. В настоящий момент эти фонды отображаются в портфелях по нулевой цене, но в случае разблокировки банк продаст активы по рыночной цене и выплатит средства владельцам.
13 октября «Инвестиционная палата» сообщила, что произвела расчеты по второму этапу выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг, нерезиденты дополнительно выкупили активы на 2,54 млрд руб. В палате напомнили, что первый этап обмена завершился 13 августа, тогда было выкуплено бумаг на 8,1 млрд руб. Суммарно в ходе двух этапов нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд руб.