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Т-банк разморозил средства клиентов на 3,5 млрд рублей

Ведомости

Т-банк разморозил часть средств клиентов по фондам в долларах и евро. Сумма размороженных активов составила 3,5 млрд руб. Об этом рассказал председатель правления банка Станислав Близнюк в ходе конференции «Толк».

«Сегодня мы опять в очередной раз объявляем, что раскрываем заблокированные фонды по долларам и по евро на 3,5 млрд руб.», – уточнил Близнюк.

По его словам, теперь 450 000 клиентов банка снова смогут распоряжаться своими активами.

«Т-Инвестиции» пояснили в своем Telegram-канале, что вторая половина активов по-прежнему остается заблокированной. Она переведена в закрытые паевые инвестиционные фонды. В настоящий момент эти фонды отображаются в портфелях по нулевой цене, но в случае разблокировки банк продаст активы по рыночной цене и выплатит средства владельцам.

13 октября «Инвестиционная палата» сообщила, что произвела расчеты по второму этапу выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг, нерезиденты дополнительно выкупили активы на 2,54 млрд руб. В палате напомнили, что первый этап обмена завершился 13 августа, тогда было выкуплено бумаг на 8,1 млрд руб. Суммарно в ходе двух этапов нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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