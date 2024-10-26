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Совкомбанк ожидает в 2024 году прибыль ниже прошлогоднего результата

Ведомости

Чистая прибыль Совкомбанка по итогам 2024 г. может составить меньше результата прошлого года. Об этом сообщается в презентации управляющего директора банка Андрея Осноса, пишет Frank Media.

Снижение финансового результата объясняется сокращением единовременной прибыли и сжатием процентной маржи.

Оснос добавил, что банк собирается публиковать отчет по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев этого года 15 ноября. Совкомбанк пересмотрит прогноз по прибыли банка на 2024 г. в сторону его понижения, уточнил управляющий директор.

Совкомбанк получил рекордную чистую прибыль по МСФО по итогам 2023 г. Показатель достиг 95,04 млрд руб. против убытка в размере 18,58 млрд руб. за 2022 г. Активы банка за прошедший год увеличились на 46% и составили 3,2 трлн руб. Акционерный капитал Совкомбанка в 2023 г. увеличился на 60% и составил 264 млрд руб.

Общая чистая прибыль Совкомбанка, включая регулярную и нерегулярную, в первом полугодии 2024 г. уменьшилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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