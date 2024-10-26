Совкомбанк ожидает в 2024 году прибыль ниже прошлогоднего результата
Чистая прибыль Совкомбанка по итогам 2024 г. может составить меньше результата прошлого года. Об этом сообщается в презентации управляющего директора банка Андрея Осноса, пишет Frank Media.
Снижение финансового результата объясняется сокращением единовременной прибыли и сжатием процентной маржи.
Оснос добавил, что банк собирается публиковать отчет по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев этого года 15 ноября. Совкомбанк пересмотрит прогноз по прибыли банка на 2024 г. в сторону его понижения, уточнил управляющий директор.
Совкомбанк получил рекордную чистую прибыль по МСФО по итогам 2023 г. Показатель достиг 95,04 млрд руб. против убытка в размере 18,58 млрд руб. за 2022 г. Активы банка за прошедший год увеличились на 46% и составили 3,2 трлн руб. Акционерный капитал Совкомбанка в 2023 г. увеличился на 60% и составил 264 млрд руб.
Общая чистая прибыль Совкомбанка, включая регулярную и нерегулярную, в первом полугодии 2024 г. уменьшилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 млрд руб.