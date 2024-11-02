ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты ВТБ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу кредитной карты ВТБ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В рекламе содержались следующие утверждения: "Лучшая кредитная карта +20 000 руб. бонус за покупки". Объективные критерии сравнения не были указаны», – говорится в сообщении.
Сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались на протяжении короткого времени. ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. По мнению ведомства, реклама позволит получить ВТБ «необоснованные преимущества» перед конкурентами. Банку грозит штраф.
9 сентября ФАС возбудила дело в отношении ВТБ из-за некорректности рекламы кредитной карты. В рекламе говорилось, что у банка «лучшая кредитная карта», но не были указаны объективные критерии сравнения. Кроме того, реклама содержала информацию о бонусах, но условия их получения были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.