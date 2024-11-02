ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты ВТБ

9 сентября ФАС возбудила дело в отношении ВТБ из-за некорректности рекламы кредитной карты. В рекламе говорилось, что у банка «лучшая кредитная карта», но не были указаны объективные критерии сравнения. Кроме того, реклама содержала информацию о бонусах, но условия их получения были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.