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ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты ВТБ

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу кредитной карты ВТБ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В рекламе содержались следующие утверждения: "Лучшая кредитная карта +20 000 руб. бонус за покупки". Объективные критерии сравнения не были указаны», – говорится в сообщении.

Сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались на протяжении короткого времени. ФАС выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. По мнению ведомства, реклама позволит получить ВТБ «необоснованные преимущества» перед конкурентами. Банку грозит штраф.

9 сентября ФАС возбудила дело в отношении ВТБ из-за некорректности рекламы кредитной карты. В рекламе говорилось, что у банка «лучшая кредитная карта», но не были указаны объективные критерии сравнения. Кроме того, реклама содержала информацию о бонусах, но условия их получения были указаны в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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