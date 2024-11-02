ЦБ утвердил список системно значимых кредитных организаций

Центробанк утверждает список системно значимых банков каждый год. Настоящий перечень не менялся с 2021 г., когда в список добавили «Тинькофф банк» (Т-банк). В перечень попадают крупнейшие кредитные организации, от финансового состояния которых зависит устойчивость банковской системы. Согласно методике, в него должны включаться банки, на которые приходится не менее 60% совокупных активов сектора.