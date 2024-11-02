ЦБ утвердил список системно значимых кредитных организаций

ЦБ утвердил список системно значимых кредитных организацийНа их долю приходится около 79% совокупных активов банковского сектора
Банк России утвердил перечень из 13 системно значимых кредитных организаций, данные приводятся на сайте регулятора.
Список таких организаций составили Юникредит банк, Банк ГПБ, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, ФК «Открытие», Росбанк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. По данным ЦБ, на их долю приходится примерно 79% совокупных активов банковского сектора страны.
В 2023 г. на долю системно значимых банков приходилось 78% совокупных активов российского банковского сектора.
Центробанк утверждает список системно значимых банков каждый год. Настоящий перечень не менялся с 2021 г., когда в список добавили «Тинькофф банк» (Т-банк). В перечень попадают крупнейшие кредитные организации, от финансового состояния которых зависит устойчивость банковской системы. Согласно методике, в него должны включаться банки, на которые приходится не менее 60% совокупных активов сектора.