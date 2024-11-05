Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Утечка данных из финорганизаций из-за инсайдеров сохраняется на высоком уровне

Ведомости

С января по сентябрь доля утечек данных из финансовых организаций из-за действий инсайдеров достигла 31%, что на 34% ниже, чем за первые девять месяцев 2023 г., но на 28% выше, чем в 2022 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системного интегратора «Информзащита».

Большую роль сотрудников в утечке данных изданию подтвердили в ГК «Солар» и в банках. По словам главы комитета по информбезопасности Ассоциации российских банков Андрея Федореца, используемые финансовыми организациями современные средства защит практически невозможно обойти. Федорец считает, что доступ к данным банка можно обеспечить только при помощи сотрудника организации.

Согласно информации «Солара», по объемам утекших данных финансовые организации находятся в первой тройке. По данным InfoWatch, с января по июнь 2024 г. количество утечек в кредитных организациях снизилось на 62% год к году. Число утекших записей персональных данных достигло 49,5 млн шт. В «Информзащите» подсчитали, что с января по сентябрь 2024 г. в финансовом секторе зафиксировано примерно 500 случаев утечек данных.

Наиболее часто «сливаются» персональные данные (75%), банковская документация (27%) и данные банковских карт клиентов (22%). Системный интегратор оценил средний ущерб от утечки данных в текущем году в $46 000. По данным экспертов F.A.C.C.T., банки постоянно совершенствуют защиту от «слива» данных». Для этого они используют DLP-системы, логирование, данные Threat Intelligence.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных