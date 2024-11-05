Утечка данных из финорганизаций из-за инсайдеров сохраняется на высоком уровне

С января по сентябрь доля утечек данных из финансовых организаций из-за действий инсайдеров достигла 31%, что на 34% ниже, чем за первые девять месяцев 2023 г., но на 28% выше, чем в 2022 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системного интегратора «Информзащита».