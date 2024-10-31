ВТБ опроверг информацию об утечке клиентских данных
Утечки данных ВТБ не было, угроза для финансовой безопасности клиентов банка отсутствует, об этом заявили в пресс-службе кредитной организации в ответ на запрос о появившейся в сети информации о базе данных.
«ВТБ никаких утечек клиентских данных не фиксировал. Появившаяся на фейковых сайтах очередная "база данных" не является базой данных финансовой компании. Это скомпилированная из открытых источников и данных сторонних организаций информация от 2022 г.», – отметили в пресс-службе.
В ВТБ подчеркнули, что банк на регулярной основе следит за сохранностью данных своих клиентов и пресекает любые попытки взлома систем.
14 февраля «Ведомости» писали о заявлении кредитной организации, согласно которому киберпреступники начали хранить информацию об утечках в банках в долгосрочной перспективе. По словам заместителя председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика, если раньше злоумышленники публиковали похищенную информацию сразу или требовали выкуп, то в 2023 г. мошенники начали хранить данные с неизвестной целью.