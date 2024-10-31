ВТБ опроверг информацию об утечке клиентских данных

14 февраля «Ведомости» писали о заявлении кредитной организации, согласно которому киберпреступники начали хранить информацию об утечках в банках в долгосрочной перспективе. По словам заместителя председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика, если раньше злоумышленники публиковали похищенную информацию сразу или требовали выкуп, то в 2023 г. мошенники начали хранить данные с неизвестной целью.