Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Минфин докупит валюту и золото на 87,5 млрд рублей

Ведомости

Минфин России с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты 87,5 млрд руб. (по 4,2 млрд руб. в день), а также с 7 октября по 6 ноября вложится в золото в размере 71,8 млрд руб. (по 3,1 млрд руб. в день) по бюджетному правилу, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре в размере 105,1 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефти от базового ее объема по итогам предыдущего месяца 2024 г. составило 17,6 млрд руб.», – говорится в публикации.

Согласно действующему бюджетному правилу Минфин перечисляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом российские власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, и для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке проводит Центробанк.

4 сентября «Ведомости» писали об увеличении Минфином ежедневного объема покупки валюты и золота в 7 раз, до 8,2 млрд руб. С 6 сентября по 4 октября министерство направило на покупку валюты и золота 172,9 млрд руб.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных