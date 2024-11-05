Минфин докупит валюту и золото на 87,5 млрд рублей
Минфин России с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты 87,5 млрд руб. (по 4,2 млрд руб. в день), а также с 7 октября по 6 ноября вложится в золото в размере 71,8 млрд руб. (по 3,1 млрд руб. в день) по бюджетному правилу, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.
«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре в размере 105,1 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефти от базового ее объема по итогам предыдущего месяца 2024 г. составило 17,6 млрд руб.», – говорится в публикации.
Согласно действующему бюджетному правилу Минфин перечисляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом российские власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, и для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке проводит Центробанк.
4 сентября «Ведомости» писали об увеличении Минфином ежедневного объема покупки валюты и золота в 7 раз, до 8,2 млрд руб. С 6 сентября по 4 октября министерство направило на покупку валюты и золота 172,9 млрд руб.