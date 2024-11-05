Минфин докупит валюту и золото на 87,5 млрд рублей

Минфин России с 7 ноября по 5 декабря направит на покупку валюты 87,5 млрд руб. (по 4,2 млрд руб. в день), а также с 7 октября по 6 ноября вложится в золото в размере 71,8 млрд руб. (по 3,1 млрд руб. в день) по бюджетному правилу, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.