«Альфа-лизинг» возглавит экс-гендиректор «Газпромбанк лизинга» Максим Агаджанов

Агаджанов окончил Туркменский политехнический институт, имеет степень в области экономики и управления, диплом программы Executive MBA Школы управления Сколково. Обладает 20-летним опытом управления бизнесом в лизинговой отрасли. До декабря 2020 г. он 13 лет возглавлял «Газпромбанк лизинг». Три года занимал должность вице-президента Объединенной лизинговой ассоциации. На сегодняшний день Агаджанов является членом совета НП «Лизинговый союз».