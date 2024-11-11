«Альфа-лизинг» возглавит экс-гендиректор «Газпромбанк лизинга» Максим Агаджанов
В ноябре ГК «Альфа-лизинг» возглавит Максим Агаджанов, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании. На новом посту он займется расширением и цифровой трансформацией бизнеса, а также внедрением дополнительных услуг компании.
«В 2024 г. российский рынок лизинга столкнулся с новыми вызовами, вследствие чего «Альфа-лизинг» разработал новую стратегию для дальнейшего роста бизнеса. Она ориентирована на создание лучшего клиентского опыта и продуктовую трансформацию. С ноября реализацию стратегии компании возглавит Максим Агаджанов», – говорится в сообщении.
Агаджанов окончил Туркменский политехнический институт, имеет степень в области экономики и управления, диплом программы Executive MBA Школы управления Сколково. Обладает 20-летним опытом управления бизнесом в лизинговой отрасли. До декабря 2020 г. он 13 лет возглавлял «Газпромбанк лизинг». Три года занимал должность вице-президента Объединенной лизинговой ассоциации. На сегодняшний день Агаджанов является членом совета НП «Лизинговый союз».
ГК «Альфа-Лизинг» существует более 26 лет на российском рынке. По данным компании, она занимает третье место по объему нового бизнеса с долей по количеству договоров 9,3%.