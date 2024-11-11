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«Альфа-лизинг» возглавит экс-гендиректор «Газпромбанк лизинга» Максим Агаджанов

Ведомости

В ноябре ГК «Альфа-лизинг» возглавит Максим Агаджанов, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании. На новом посту он займется расширением и цифровой трансформацией бизнеса, а также внедрением дополнительных услуг компании.

«В 2024 г. российский рынок лизинга столкнулся с новыми вызовами, вследствие чего «Альфа-лизинг» разработал новую стратегию для дальнейшего роста бизнеса. Она ориентирована на создание лучшего клиентского опыта и продуктовую трансформацию. С ноября реализацию стратегии компании возглавит Максим Агаджанов», – говорится в сообщении.

Агаджанов окончил Туркменский политехнический институт, имеет степень в области экономики и управления, диплом программы Executive MBA Школы управления Сколково. Обладает 20-летним опытом управления бизнесом в лизинговой отрасли. До декабря 2020 г. он 13 лет возглавлял «Газпромбанк лизинг». Три года занимал должность вице-президента Объединенной лизинговой ассоциации. На сегодняшний день Агаджанов является членом совета НП «Лизинговый союз».

ГК «Альфа-Лизинг» существует более 26 лет на российском рынке. По данным компании, она занимает третье место по объему нового бизнеса с долей по количеству договоров 9,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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