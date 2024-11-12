Биткойн падает до $87 000 из-за замедления ралли криптовалют

В начале торгов 12 ноября стоимость биткойна превысила $89 000, установив очередной исторический максимум. На пике цена сделки почти достигла отметки в $90 000, остановившись на уровне $89 940. Как отмечают профильные инвесторы, замедление биткойна повлияло на рост цен и других криптовалют. Также эксперты сообщили, что дальнейшее прогнозирование роста криптовалюты «затруднительно», но текущая ситуация на рынке больше похожа на «передышку» нежели на окончание ралли. Согласно данным криптобиржи, стоимость криптовалюты начала снижаться днем, когда сенатор Синтия Ламмис сообщила, что она с соратниками сможет продвинуть законопроект о стратегическом резерве США в BTC в первые 100 дней президентства республиканца Дональда Трампа. Инаугурация пройдет 20 января 2025 г.