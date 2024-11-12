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Биткойн падает до $87 000 из-за замедления ралли криптовалют

Ведомости

Цена криптовалюты биткойн (BTC) снизилась до $87 000 на фоне замедления ралли криптовалют. По состоянию на 21:00 мск цена закрытия сделки составила $87 200, показатели крупных ордеров на продажу актива превышают предложения о покупке почти в два раза, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

В начале торгов 12 ноября стоимость биткойна превысила $89 000, установив очередной исторический максимум. На пике цена сделки почти достигла отметки в $90 000, остановившись на уровне $89 940. Как отмечают профильные инвесторы, замедление биткойна повлияло на рост цен и других криптовалют. Также эксперты сообщили, что дальнейшее прогнозирование роста криптовалюты «затруднительно», но текущая ситуация на рынке больше похожа на «передышку» нежели на окончание ралли. Согласно данным криптобиржи, стоимость криптовалюты начала снижаться днем, когда сенатор Синтия Ламмис сообщила, что она с соратниками сможет продвинуть законопроект о стратегическом резерве США в BTC в первые 100 дней президентства республиканца Дональда Трампа. Инаугурация пройдет 20 января 2025 г.

Как отмечает Reuters, 12 ноября доллар США вырос до почти пятимесячного максимума по отношению к основным валютам на фоне ожиданий введения импортных пошлин со стороны Трампа. В частности, более высокие тарифы приведут к росту цен, оставив Федеральной резервной системе меньше возможностей для снижения процентных ставок, отмечают эксперты в разговоре с агентством. Согласно данным The Wall Street Journal, индекс нацвалюты прибавил 0,5%. На фоне укрепления позиций доллара снижается цена на золото. Стоимость тройской унции по состоянию на 21:20 мск снизилась до $2607, упав в цене на 0,4%, следует из данных биржи Comex.

На стоимость криптовалюты после победы Трампа влияли несколько факторов. Трамп пообещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков. После подсчета голосов в колеблющихся штатах, в которых Трамп одержал победу, криптовалюта единовременно взлетела до $80 000. На фоне сообщений о большинстве республиканцев в конгрессе по итогам выборов криптовалюта также продолжала расти.

Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, более известный на рынке криптовалюты под псевдонимом CZ, сообщил на своей странице в X, что «это (преодоление биткойном отметки в $80 000) только начало». Как сообщали профильные эксперты, стоимость криптовалюты росла в среднем от 50 до 58 дней после результатов выборов президента США с участием Трампа. Прежний максимум криптовалюта установила 29 июля, тогда стоимость биткойна впервые с июня превысила $70 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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