Стоимость биткойна превысила $90 000 и обновила исторический максимум
Стоимость биткойна превысила $90 000, вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных криптобиржи Binance. По данным на 18:13 мск, цена криптовалюты достигала $91 115.
12 ноября цена биткойна снижалась до $87 000 на фоне замедления ралли криптовалют. Рост криптовалюты наблюдается после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Республиканец, в частности, пообещал в день вступления в должность отправить в отставку нынешнего главу комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслера, который известен жестким контролем криптовалютных рынков.
С начала года биткойн подорожал почти в два раза, а за последнюю неделю – на 24% с учетом коррекции во вторник, писали «Ведомости». В результате его капитализация превысила $1,7 трлн, а доля в общей капитализации рынка криптовалют составила более 56% ($3,1 трлн). Другие популярные криптовалюты за последнюю неделю также значительно выросли в цене – на 27–34% (Ethereum, Solana) и даже в два раза (Dogecoin). Их котировки обновили многомесячные и многолетние максимумы, но до исторических рекордов не дошли.