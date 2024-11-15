Госкорпорация АСВ начнет выплаты вкладчикам банка БКФ не позднее 29 ноября
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начнет выплаты вкладчикам ООО «Банк корпоративного финансирования» («Банк БКФ») до 29 ноября 2024 г. Об этом сообщается на сайте агентства.
АСВ отмечает, что страховой случай для «Банка БКФ» наступил после отзыва лицензии на осуществление банковских операций от 15 ноября.
По данным Центробанка, кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В связи с этим ЦБ РФ в течение года дважды вводил для БКФ ограничения на привлечение средств вкладчиков.
Банк также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, направленных на вывод средств за рубеж.
В сообщении регулятора отметили, что на протяжении длительного времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективной бизнес-моделью и хронической убыточностью, что приводило к сокращению масштабов деятельности и уменьшению капитала.