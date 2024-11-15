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Госкорпорация АСВ начнет выплаты вкладчикам банка БКФ не позднее 29 ноября

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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начнет выплаты вкладчикам ООО «Банк корпоративного финансирования» («Банк БКФ») до 29 ноября 2024 г. Об этом сообщается на сайте агентства.

АСВ отмечает, что страховой случай для «Банка БКФ» наступил после отзыва лицензии на осуществление банковских операций от 15 ноября.

По данным Центробанка, кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В связи с этим ЦБ РФ в течение года дважды вводил для БКФ ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Банк также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, направленных на вывод средств за рубеж.

В сообщении регулятора отметили, что на протяжении длительного времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективной бизнес-моделью и хронической убыточностью, что приводило к сокращению масштабов деятельности и уменьшению капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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