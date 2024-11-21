ЦБ ограничит закредитованность крупных компаний

Как сообщили в ЦБ, к крупным заемщикам будут относить тех, у кого консолидированный долг превышает 2% от капитала банковского сектора. Повышенная долговая нагрузка будет определяться коэффициентом покрытия процентов операционной прибыли. Он должен составлять не менее трех.