ЦБ ограничит закредитованность крупных компаний
Банк России установит для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как сообщили в ЦБ, к крупным заемщикам будут относить тех, у кого консолидированный долг превышает 2% от капитала банковского сектора. Повышенная долговая нагрузка будет определяться коэффициентом покрытия процентов операционной прибыли. Он должен составлять не менее трех.
Только в случае выполнения двух критериев будут применяться надбавки, уточняет регулятор. Кроме того, необходимо, чтобы совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышала 100 млрд руб., добавляют в ЦБ.
«Эти меры позволят ограничить закредитованность крупных компаний и кредитные риски банков», – считают в ЦБ.
15 ноября стало известно, что совет директоров Банка России решил с 1 января по 31 марта 2025 г. не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам.