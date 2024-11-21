Стоимость биткойна приближается к $100 000

За текущий год стоимость биткойна выросла более чем вдвое и примерно на 40% за две недели после избрания Дональда Трампа следующим президентом США, отмечает Reuters. После выборов в биржевые фонды биткойнов, которые котируются в США, поступило свыше $4 млрд.