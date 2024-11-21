Стоимость биткойна приближается к $100 000
Стоимость биткойна приближается к отметке в $100 000, сообщает Reuters. По данным криптобиржи Binance на 23:40 мск, она была на уровне $98 769.
За текущий год стоимость биткойна выросла более чем вдвое и примерно на 40% за две недели после избрания Дональда Трампа следующим президентом США, отмечает Reuters. После выборов в биржевые фонды биткойнов, которые котируются в США, поступило свыше $4 млрд.
Биткойн (англ. Bitcoin) – виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны создают сами пользователи с помощью специального софта, процесс называется майнинг (добыча).
Трамп, ранее скептически относившийся к криптовалютам, в ходе своей предвыборной кампании высказывался в поддержку цифровых валют. В июле 2024 г. республиканец выступил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024, где пообещал в случае переизбрания сделать США «биткойн-сверхдержавой» и «криптостолицей» мира.