Газпромбанк предупредил клиентов о трудностях с работой карт UnionPay за рубежом
Газпромбанк зафиксировал трудности в работе карт UnionPay за рубежом, сообщается в смс-рассылке кредитной организации. Ее текст приводит ТАСС.
«Для оплаты расходов рекомендуем в ближайшее время снять наличные», – говорится в сообщении банка.
21 ноября минфин США ввел санкции против ряда кредитных организаций из России, среди которых – Газпромбанк, БКС-банк, «Фора-банк», банк Дом.РФ, банк «Центрокредит» и др. Санкции, в том числе, введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.
После введения санкций в Газпромбанке заявили, что ограничения не повлияют на его работу. В сообщении кредитной организации говорилось, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах и других каналах обслуживания.