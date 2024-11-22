Газпромбанк предупредил клиентов о трудностях с работой карт UnionPay за рубежом

После введения санкций в Газпромбанке заявили, что ограничения не повлияют на его работу. В сообщении кредитной организации говорилось, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах и других каналах обслуживания.