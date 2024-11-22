ВТБ предупредил о трех мошеннических схемах в «черную пятницу»

Также мошенники размещают объявления о невероятных скидках в закрытых чатах мессенджеров. Пользователи, переходя по ссылке, загружают вредоносный файл, маскирующийся под приложение для получения промокода или скидки. После установки пользователем этого файла мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другим конфиденциальным данным, что позволяет им управлять банковскими счетами жертв без их ведома.