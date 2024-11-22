ВТБ предупредил о трех мошеннических схемах в «черную пятницу»
Активность мошенников увеличилась на 30% перед сезоном распродаж и «черной пятницей» в конце ноября. Об этом предупреждает пресс-служба ВТБ.
Россиянам рекомендуется проявлять осторожность с поддельными интернет-магазинами, фишинговыми ссылками и предложениями суперскидкок. Такие сценарии могут составлять до трети всех мошеннических атак в ноябре.
Мошенники применяют разнообразные схемы обмана, чаще всего через социальные сети и мессенджеры. Аферисты создаются поддельные магазины, визуально похожие на известные бренды, где предлагаются товары с огромными скидками. Цель – кража данных банковских карт или получение платежей за несуществующий товар.
В другом случае они могут рассылать сообщения о фальшивых рекламных акциях и ссылки на предварительный заказ товаров со скидкой, чтобы завладеть данными банковских карт и счетов пользователей. Оплаченные таким образом товары либо вовсе не доставляются, либо оказываются подделкой.
Также мошенники размещают объявления о невероятных скидках в закрытых чатах мессенджеров. Пользователи, переходя по ссылке, загружают вредоносный файл, маскирующийся под приложение для получения промокода или скидки. После установки пользователем этого файла мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другим конфиденциальным данным, что позволяет им управлять банковскими счетами жертв без их ведома.
20 ноября «Ведомости» писали, что Минцифры совместно с Роскомнадзором (РКН) разрабатывает новые меры по противодействию мошенничеству. В нацпроекте «Экономика данных» запланировано создание единой платформы по противодействию мошенничеству. Первый этап создания платформы, по его словам, планируется завершить к концу 2026 г.