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ВТБ предупредил о трех мошеннических схемах в «черную пятницу»

Ведомости

Активность мошенников увеличилась на 30% перед сезоном распродаж и «черной пятницей» в конце ноября. Об этом предупреждает пресс-служба ВТБ.

Россиянам рекомендуется проявлять осторожность с поддельными интернет-магазинами, фишинговыми ссылками и предложениями суперскидкок. Такие сценарии могут составлять до трети всех мошеннических атак в ноябре.

Мошенники применяют разнообразные схемы обмана, чаще всего через социальные сети и мессенджеры. Аферисты создаются поддельные магазины, визуально похожие на известные бренды, где предлагаются товары с огромными скидками. Цель – кража данных банковских карт или получение платежей за несуществующий товар.

В другом случае они могут рассылать сообщения о фальшивых рекламных акциях и ссылки на предварительный заказ товаров со скидкой, чтобы завладеть данными банковских карт и счетов пользователей. Оплаченные таким образом товары либо вовсе не доставляются, либо оказываются подделкой.

Также мошенники размещают объявления о невероятных скидках в закрытых чатах мессенджеров. Пользователи, переходя по ссылке, загружают вредоносный файл, маскирующийся под приложение для получения промокода или скидки. После установки пользователем этого файла мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другим конфиденциальным данным, что позволяет им управлять банковскими счетами жертв без их ведома.

20 ноября «Ведомости» писали, что Минцифры совместно с Роскомнадзором (РКН) разрабатывает новые меры по противодействию мошенничеству. В нацпроекте «Экономика данных» запланировано создание единой платформы по противодействию мошенничеству. Первый этап создания платформы, по его словам, планируется завершить к концу 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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