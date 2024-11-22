Газпромбанк отменит льготное снятие наличных с кредиток Union Pay с 26 ноября
Газпромбанк отменит льготное снятие наличных с кредитных карт Union Pay, сообщается на сайте кредитной организации. Сейчас с карты можно снять до 50 000 руб. в месяц без комиссии.
С 26 ноября 2024 г. комиссия за снятие будет составлять 5,9% и 590 руб. Она распространяется на выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка.
21 ноября минфин США ввел санкции против ряда кредитных организаций из России, среди которых – Газпромбанк, БКС-банк, «Фора-банк», банк Дом.РФ, банк «Центрокредит» и др. Санкции, в том числе, введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.
После введения санкций в Газпромбанке заявили, что ограничения не повлияют на его работу. Вечером 21 октября кредитная организация зафиксировала трудности в работе карт UnionPay за рубежом.