Газпромбанк отменит льготное снятие наличных с кредиток Union Pay с 26 ноября

21 ноября минфин США ввел санкции против ряда кредитных организаций из России, среди которых – Газпромбанк, БКС-банк, «Фора-банк», банк Дом.РФ, банк «Центрокредит» и др. Санкции, в том числе, введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.