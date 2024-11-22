Курс юаня превысил 14 рублей впервые с октября 2023 года
Курс китайского юаня на Московской бирже превысил 14 руб. впервые с 9 октября 2023 г., следует из данных площадки.
Стоимость валюты достигла ровно 14 руб. в 15:55 мск. Далее курс юаня продолжил рост и достигал 14,017 руб. по состоянию на 16:00 мск.
Банк России установил официальный курс юаня на 22 ноября на уровне 13,88 руб.
4 сентября стоимость китайской валюты превысила 12,5 руб. впервые с 21 мая этого года. 19 июня курс юаня опустился ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 г.
12 июня США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Сейчас граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки. После введения ограничений ЦБ при расчете официального курса доллара и евро ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке.
Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин говорил «Ведомостям», что на валютном рынке образовался сильный дисбаланс спроса и предложения, что привело к ослаблению рубля. Он заявлял, что сейчас экспортеры вяло продают валюту. В том числе сейчас наблюдаются минимальные объемы торгов в паре юань – рубль на Мосбирже.