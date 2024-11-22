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Курс юаня превысил 14 рублей впервые с октября 2023 года

Ведомости

Курс китайского юаня на Московской бирже превысил 14 руб. впервые с 9 октября 2023 г., следует из данных площадки.

Стоимость валюты достигла ровно 14 руб. в 15:55 мск. Далее курс юаня продолжил рост и достигал 14,017 руб. по состоянию на 16:00 мск.

Банк России установил официальный курс юаня на 22 ноября на уровне 13,88 руб.

4 сентября стоимость китайской валюты превысила 12,5 руб. впервые с 21 мая этого года. 19 июня курс юаня опустился ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 г.

12 июня США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Сейчас граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки. После введения ограничений ЦБ при расчете официального курса доллара и евро ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин говорил «Ведомостям», что на валютном рынке образовался сильный дисбаланс спроса и предложения, что привело к ослаблению рубля. Он заявлял, что сейчас экспортеры вяло продают валюту. В том числе сейчас наблюдаются минимальные объемы торгов в паре юань – рубль на Мосбирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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