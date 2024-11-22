ЦБ установил курс доллара на уровне 102 рублей на 23 ноября
Банк России установил официальный курс американского доллара на уровне 102,57 руб. (рост на 1,89% относительно 22 ноября) на 23 ноября, евро – 107,42 руб. (рост на 1,27%). Это следует из информации на сайте регулятора.
Курс китайского юаня установлен на уровне 13,94 руб. (рост на 0,43%).
ЦБ устанавливает официальный курс доллара США и евро после введения в июне 2024 г. санкций против Мосбиржи и ее дочерних предприятий – Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра по новой методике. ЦБ при расчете официального курса ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке.
Днем 22 ноября курс юаня на Мосбирже превысил 14 руб. впервые с 9 октября 2023 г. 4 сентября стоимость китайской валюты превысила 12,5 руб. впервые с 21 мая этого года.