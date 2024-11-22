ЦБ установил курс доллара на уровне 102 рублей на 23 ноября

ЦБ устанавливает официальный курс доллара США и евро после введения в июне 2024 г. санкций против Мосбиржи и ее дочерних предприятий – Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра по новой методике. ЦБ при расчете официального курса ориентируется на результаты торгов на внебиржевом рынке.