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Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании 9,8 млрд рублей с кипрской VTB Capital

Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к кипрской VTB Capital PE Investment Holding о взыскании долга в 9,8 млрд руб., следует из картотеки суда.

ВТБ подал иск в июне 2024 г. Как следует из искового заявления, истцы требовали закрытого заседания, суд удовлетворил ходатайство. VTB Capital PE Investment Holding была зарегистрирована в феврале 2010 г. Через эту компанию ВТБ приобрел акции онлайн-кинотеатра Ivi в 2021 г.

15 ноября Арбитражный суд Москвы суммарно взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 2,9 млрд руб. по иску Сбербанка. 16 июля Euroclear уведомил российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC). Это касается даже случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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