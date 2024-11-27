Максим Коржов назначен на должность и.о. председателя правления МКБ

Коржов работает в банке с 2019 г. и стоял у истоков создания корпоративно-инвестиционного блока. Каторжнов продолжит работу в МКБ в качестве советника по вопросам развития международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности, добавили в пресс-службе.