ЦБ: стоимость активов под управлением УК достигла рекордных 23,9 трлн рублей
Нетто-приток средств в биржевые паевые инвестфонды (БПИФ) по результатам III квартала вырос более чем в 3,5 раза и превысил 190 млрд руб., достигнув максимального значения за всю историю существования инструмента, следует из обзора Центробанка.
Как отмечает регулятор, традиционно большая часть поступлений средств в ПИФ (83%) пришлась на закрытые фонды – прежде всего для квалифицированных инвесторов. Инвесторы чаще выбирают БПИФы, стратегии которых предполагают краткосрочное размещение средств клиентов в инструменты денежного рынка — сделки репо с центральным контрагентом, отмечает регулятор.
15 ноября ЦБ сообщил, что количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за III квартал 2024 г. увеличилось на 32 000 и достигло 6 млн. Таким образом, количество ИИС почти сравнялось с максимальным значением, зафиксированным в IV квартале 2023 г., говорилось в сообщении на сайте регулятора.
Основной прирост числа счетов обеспечили клиенты брокеров, которые за квартал внесли на ИИС рекордную с конца 2022 г. сумму в 21 млрд руб. (нетто-приток). Кварталом ранее сумма была в 3,5 раза меньше – 6 млрд руб. Средний размер брокерских ИИС за квартал почти не изменился и остался вблизи 82 000 руб.