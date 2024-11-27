Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

ЦБ: стоимость активов под управлением УК достигла рекордных 23,9 трлн рублей

Ведомости

Нетто-приток средств в биржевые паевые инвестфонды (БПИФ) по результатам III квартала вырос более чем в 3,5 раза и превысил 190 млрд руб., достигнув максимального значения за всю историю существования инструмента, следует из обзора Центробанка.

Как отмечает регулятор, традиционно большая часть поступлений средств в ПИФ (83%) пришлась на закрытые фонды – прежде всего для квалифицированных инвесторов. Инвесторы чаще выбирают БПИФы, стратегии которых предполагают краткосрочное размещение средств клиентов в инструменты денежного рынка — сделки репо с центральным контрагентом, отмечает регулятор.

15 ноября ЦБ сообщил, что количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за III квартал 2024 г. увеличилось на 32 000 и достигло 6 млн. Таким образом, количество ИИС почти сравнялось с максимальным значением, зафиксированным в IV квартале 2023 г., говорилось в сообщении на сайте регулятора.

Основной прирост числа счетов обеспечили клиенты брокеров, которые за квартал внесли на ИИС рекордную с конца 2022 г. сумму в 21 млрд руб. (нетто-приток). Кварталом ранее сумма была в 3,5 раза меньше – 6 млрд руб. Средний размер брокерских ИИС за квартал почти не изменился и остался вблизи 82 000 руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных