ЦБ: стоимость активов под управлением УК достигла рекордных 23,9 трлн рублей

Основной прирост числа счетов обеспечили клиенты брокеров, которые за квартал внесли на ИИС рекордную с конца 2022 г. сумму в 21 млрд руб. (нетто-приток). Кварталом ранее сумма была в 3,5 раза меньше – 6 млрд руб. Средний размер брокерских ИИС за квартал почти не изменился и остался вблизи 82 000 руб.