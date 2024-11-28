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ВТБ заявил об увеличении чистой прибыли до 405 млрд рублей в январе – октябре

Ведомости

За первые 10 месяцев года чистая прибыль группы ВТБ составила 404,7 млрд руб., что на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Это следует из неаудированных консолидированных финансовых результатов в соответствии с МСФО, которые банк опубликовал на своем сайте.

Чистая прибыль ВТБ за январь – октябрь соответствует рентабельности капитала в 20,5%. В октябре прибыль увеличилась на 10,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 29,7 млрд руб.

«Высокий уровень прибыльности достигается на фоне существенного давления на чистую процентную маржу вследствие ужесточения денежно-кредитной политики, а также заметного ужесточения пруденциального регулирования. <…> В целом результаты октября и десяти месяцев соответствуют нашим ожиданиям и свидетельствуют об устойчивости бизнеса ВТБ в сложной операционной среде», – заявил первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24,1 трлн руб., увеличившись на 14,7% с начала года. Кредиты юридическим лицам выросли на 17,2% за январь – октябрь до 16,4 трлн руб. Накопленный рост розничного кредитования за тот же период составил 9,7%, портфель розничных кредитов достиг 7,7 трлн руб.

Совокупные средства клиентов группы достигли 26 трлн руб., показав рост на 16,1%. Портфель средств юридических лиц достиг 14,6 трлн руб., а физических лиц – 11,4 трлн руб.

Чистые процентные доходы уменьшились на 54,6% в октябре и на 28,9% за десять месяцев 2024 г., составив 29,1 млрд и 451,3 млрд руб. соответственно. В ВТБ такие результаты пояснили давлением на чистую процентную маржу группы.

За десять месяцев чистые комиссионные доходы показали динамику лучше ожидаемой, выросли год к году на 20,6% и составили 215,6 млрд руб., в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Ранее в ноябре Пьянов говорил, что осложняющим фактором для выплаты дивидендов ВТБ за этот год является повышение антициклической надбавки к капиталу. По его словам, у банка нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., но кредитная организация работает над такой возможностью. Последняя выплата дивидендов ВТБ была в 2021 г. по итогам 2020 г. Новая стратегия ВТБ предусматривает первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 г. – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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