В ВТБ назвали сложности при выплате дивидендов за 2024 год

Представитель ВТБ в ходе конференц-колла с журналистами заявил, что у банка нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., но кредитная организация работает над «такой возможностью, которая была бы “сюрпризом”, по сравнению с нашей стратегической моделью».