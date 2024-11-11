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В ВТБ назвали сложности при выплате дивидендов за 2024 год

Ведомости

Осложняющим фактором для выплаты дивидендов ВТБ за этот год является повышение антициклической надбавки к капиталу. Об этом заявил первый заместитель президента – предправления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Представитель ВТБ в ходе конференц-колла с журналистами заявил, что у банка нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., но кредитная организация работает над «такой возможностью, которая была бы “сюрпризом”, по сравнению с нашей стратегической моделью».

«В термине “сюрприз” имелась в виду какая-то ненулевая вероятность более ранней выплаты дивидендов», – сказал он. Пьянов уточнил, что вопрос выплат осложняется антициклической надбавкой к нормативам достаточности капитала, установленной ЦБ.

Банк России в конце августа принял решение установить с 1 июля 2025 г. положительное значение антициклической надбавки в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. Причина ужесточений – продолжительный ускоренный рост кредитования, который сопровождается снижением показателей достаточности капитала сектора, объясняется в сообщении Банка России. 

Регулятор начал устанавливать антициклическую надбавку с 1 января 2016 г. – все это время ее значение было равно нулю. 

Последняя выплата дивидендов ВТБ произошла в 2021 г. по итогам 2020 г. Новая стратегия ВТБ предусматривает первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 г. – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб.). 

В начале сентября предправления ВТБ Андрей Костин заявил, что у банка есть желание заплатить дивиденды за 2024 г., но Банк России считает, что прежде всего ВТБ надо поддерживать сейчас капитальную позицию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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