В ВТБ назвали сложности при выплате дивидендов за 2024 год
Осложняющим фактором для выплаты дивидендов ВТБ за этот год является повышение антициклической надбавки к капиталу. Об этом заявил первый заместитель президента – предправления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.
Представитель ВТБ в ходе конференц-колла с журналистами заявил, что у банка нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., но кредитная организация работает над «такой возможностью, которая была бы “сюрпризом”, по сравнению с нашей стратегической моделью».
«В термине “сюрприз” имелась в виду какая-то ненулевая вероятность более ранней выплаты дивидендов», – сказал он. Пьянов уточнил, что вопрос выплат осложняется антициклической надбавкой к нормативам достаточности капитала, установленной ЦБ.
Банк России в конце августа принял решение установить с 1 июля 2025 г. положительное значение антициклической надбавки в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску. Причина ужесточений – продолжительный ускоренный рост кредитования, который сопровождается снижением показателей достаточности капитала сектора, объясняется в сообщении Банка России.
Регулятор начал устанавливать антициклическую надбавку с 1 января 2016 г. – все это время ее значение было равно нулю.
Последняя выплата дивидендов ВТБ произошла в 2021 г. по итогам 2020 г. Новая стратегия ВТБ предусматривает первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 г. – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб.).
В начале сентября предправления ВТБ Андрей Костин заявил, что у банка есть желание заплатить дивиденды за 2024 г., но Банк России считает, что прежде всего ВТБ надо поддерживать сейчас капитальную позицию.