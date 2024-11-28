«Т-Технологии» заявила об увеличении выручки до 264 млрд рублей в III квартале
По итогам III квартала 2024 г. группа «Т-Технологии» (ранее ТКС) по МФСО увеличила выручку до 264 млрд руб., а чистая прибыль составила 37,8 млрд руб., говорится в отчете.
Как следует из отчета, доходность капитала (ROE) составила 37,8%. База активных клиентов увеличилась до 31,4 млн пользователей, прибавив 21% по отношению с аналогичным прошлогодним периодом. Количество активных клиентов в инвестициях увеличилось до 4,2 млн человек, с приростом в 35%. Чистый процентный доход поднялся на 68% до 103,7 млрд руб. на фоне существенного увеличения объема кредитного портфеля, что было несколько компенсировано сокращением показателя чистой процентной маржи (на 2,4 п.п. до 12,2%). Чистый комиссионный доход вырос на 57%, до 29,5 млрд руб. До 30% от чистой прибыли группа намерена направить на выплату дивидендов.
20 августа «Т-Технологии» сообщила, что увеличила квартальную чистую прибыль по МСФО на 15% до 23,5 млрд руб. по итогам первого полугодия. По информации компании, рентабельность капитала за II квартал составила 32,7%, тогда как общая выручка за II квартал 2024 г. увеличилась на 72%, до 193,4 млрд руб., во II квартале 2023 г. – 112,3 млрд руб. Как сообщил глава Т-Банка Станислав Близнюк, во II квартале чистый кредитный портфель Т-Банка увеличился на 9% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1,2 трлн руб. Объем привлеченных средств клиентов вырос за этот же период на 23% – до 2,3 трлн руб. Согласно отчету, чистый процентный доход в I полугодии 2024 г. после создания резервов составил 106,8 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2023 г. он составил 77,1 млрд руб. Чистая прибыль за I полугодие 2024 г. составила 45,7 млрд руб., за период 2023 г. – 36,6 млрд.
18 августа Совет директоров «Т-Технологий» утвердил дивидендную политику. TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 г. в размере $0,24 на одну акцию. Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов. «ТКС Холдинг» планировал представить новую дивидендную политику в конце 2024 г. Глава Т-Банка Станислав Близнюк заявлял, что группа в новом документе сохранит основные принципы распределения прибыли.