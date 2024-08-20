«ТКС Холдинг» увеличил квартальную чистую прибыль по МСФО на 15%

По информации компании, рентабельность капитала за II квартал составила 32,7%, тогда как общая выручка за II квартал 2024 г. увеличилась на 72%, до 193,4 млрд руб., во II квартале 2023 г. – 112,3 млрд руб. Как сообщил глава Т-Банка Станислав Близнюк, во II квартале чистый кредитный портфель Т-Банка увеличился на 9% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1,2 трлн руб. Объем привлеченных средств клиентов вырос за этот же период на 23% – до 2,3 трлн руб. Согласно отчету, чистый процентный доход в I полугодии 2024 г. после создания резервов составил 106,8 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2023 г. он составил 77,1 млрд руб. Чистая прибыль за I полугодие 2024 г. составила 45,7 млрд руб., за период 2023 г. – 36,6 млрд.