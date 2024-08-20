«ТКС Холдинг» увеличил квартальную чистую прибыль по МСФО на 15%
«ТКС Холдинг», акционер Т-Банка, объявил результаты за I полугодие и II квартал 2024 г. Прибыль за II квартал по МСФО составила 23,5 млрд руб., сообщает холдинг.
По информации компании, рентабельность капитала за II квартал составила 32,7%, тогда как общая выручка за II квартал 2024 г. увеличилась на 72%, до 193,4 млрд руб., во II квартале 2023 г. – 112,3 млрд руб. Как сообщил глава Т-Банка Станислав Близнюк, во II квартале чистый кредитный портфель Т-Банка увеличился на 9% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1,2 трлн руб. Объем привлеченных средств клиентов вырос за этот же период на 23% – до 2,3 трлн руб. Согласно отчету, чистый процентный доход в I полугодии 2024 г. после создания резервов составил 106,8 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2023 г. он составил 77,1 млрд руб. Чистая прибыль за I полугодие 2024 г. составила 45,7 млрд руб., за период 2023 г. – 36,6 млрд.
Как напомнил председатель Совета Директоров ТКС Холдинга Алексей Малиновский, в августе «ТКС Холдинг» завершил сделку по приобретению Росбанка, направленную на значительное усиление позиций группы на финансовом рынке за счет реализации синергетического эффекта в области продуктового предложения для розничных и корпоративных клиентов.
18 августа Совет директоров «ТКС Холдинга» утвердил дивидендную политику. TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 г. в размере $0,24 на одну акцию. Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов. «ТКС Холдинг» планировал представить новую дивидендную политику в конце 2024 г. Глава Т-Банка Станислав Близнюк заявлял, что группа в новом документе сохранит основные принципы распределения прибыли.