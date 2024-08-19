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Совет директоров «ТКС Холдинга» утвердил дивидендную политику

Ведомости

Совет директоров «ТКС Холдинга», акционера Т-Банка, утвердил дивидендную политику, следует из данных на портале раскрытия корпоративной информации.

TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 г. в размере $0,24 на одну акцию. Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов. «ТКС Холдинг» планировал представить новую дивидендную политику в конце 2024 г. Глава Т-Банка Станислав Близнюк заявлял, что группа в новом документе сохранит основные принципы распределения прибыли.

3 июля в холдинге заявили, что не будут выплачивать дивиденды за 2023 г. Представитель Т-банка сообщил «Ведомостям», что группа подтверждает планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам и формирует необходимую для этого новую дивидендную политику общества. Решение акционеров относится к результатам деятельности «ТКС холдинга» по итогам прошлого года. По их результатам принято решение оставить прибыль нераспределенной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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