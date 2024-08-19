Совет директоров «ТКС Холдинга» утвердил дивидендную политику
Совет директоров «ТКС Холдинга», акционера Т-Банка, утвердил дивидендную политику, следует из данных на портале раскрытия корпоративной информации.
TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 г. в размере $0,24 на одну акцию. Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов. «ТКС Холдинг» планировал представить новую дивидендную политику в конце 2024 г. Глава Т-Банка Станислав Близнюк заявлял, что группа в новом документе сохранит основные принципы распределения прибыли.
3 июля в холдинге заявили, что не будут выплачивать дивиденды за 2023 г. Представитель Т-банка сообщил «Ведомостям», что группа подтверждает планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам и формирует необходимую для этого новую дивидендную политику общества. Решение акционеров относится к результатам деятельности «ТКС холдинга» по итогам прошлого года. По их результатам принято решение оставить прибыль нераспределенной.