Совет директоров «ТКС Холдинга» утвердил дивидендную политику

3 июля в холдинге заявили, что не будут выплачивать дивиденды за 2023 г. Представитель Т-банка сообщил «Ведомостям», что группа подтверждает планы по возврату к регулярным дивидендным выплатам и формирует необходимую для этого новую дивидендную политику общества. Решение акционеров относится к результатам деятельности «ТКС холдинга» по итогам прошлого года. По их результатам принято решение оставить прибыль нераспределенной.