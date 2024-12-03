ВТБ сохранит стратегию на 2025 год

В ноябре Пьянов говорил, что осложняющим фактором для выплаты дивидендов ВТБ за этот год является повышение антициклической надбавки к капиталу. По его словам, у банка нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., но кредитная организация работает над такой возможностью. Последняя выплата дивидендов ВТБ была в 2021 г. по итогам 2020 г. Новая стратегия ВТБ предусматривает первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 г. – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб.).