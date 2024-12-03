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ВТБ сохранит стратегию на 2025 год

Ведомости

ВТБ не собирается, по крайней мере на 2025 г., пересматривать свою стратегию, учитывая изменения макроэкономической среды. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов, пишет «Интерфакс».

Несмотря на изменившуюся внешнюю среду, банк рассчитывает выполнить суммарную чистую прибыль за два первых года стратегии, «пусть и с другой траекторией».

«Мы считаем верными все стратегические метаморфозы, которые мы преподносили при представлении стратегии. То есть все цели остались неизменными», – пояснил Пьянов в интервью изданию в преддверии форума ВТБ «Россия зовет!».

Правильным словосочетанием, характеризующим стратегию ВТБ, по словам Пьянова, было бы «банк для всей страны». В это определение входят региональный масштаб, рост активной клиентской базы розницы, доступ к финансовым продуктам 100 млн клиентов. Еще одна часть стратегии – «в высшей лиге по прибыльности».

«Кроме того, в стратегии были прописаны такие цели, как региональный масштаб, удешевление фондирования, усиление наших позиций на рынке международных расчетов, импортозамещение, искусственный интеллект. Все эти метаморфозы остались актуальными», – добавил первый зампред банка.

За первые 10 месяцев года чистая прибыль группы ВТБ составила 404,7 млрд руб., что на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Это следует из неаудированных консолидированных финансовых результатов по МСФО. Чистая прибыль ВТБ за январь – октябрь соответствует рентабельности капитала в 20,5%. В октябре прибыль увеличилась на 10,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 29,7 млрд руб.

В ноябре Пьянов говорил, что осложняющим фактором для выплаты дивидендов ВТБ за этот год является повышение антициклической надбавки к капиталу. По его словам, у банка нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., но кредитная организация работает над такой возможностью. Последняя выплата дивидендов ВТБ была в 2021 г. по итогам 2020 г. Новая стратегия ВТБ предусматривает первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 г. – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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