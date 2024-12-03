ВТБ сохранит стратегию на 2025 год
Несмотря на изменившуюся внешнюю среду, банк рассчитывает выполнить суммарную чистую прибыль за два первых года стратегии, «пусть и с другой траекторией».
«Мы считаем верными все стратегические метаморфозы, которые мы преподносили при представлении стратегии. То есть все цели остались неизменными», – пояснил Пьянов в интервью изданию в преддверии форума ВТБ «Россия зовет!».
Правильным словосочетанием, характеризующим стратегию ВТБ, по словам Пьянова, было бы «банк для всей страны». В это определение входят региональный масштаб, рост активной клиентской базы розницы, доступ к финансовым продуктам 100 млн клиентов. Еще одна часть стратегии – «в высшей лиге по прибыльности».
«Кроме того, в стратегии были прописаны такие цели, как региональный масштаб, удешевление фондирования, усиление наших позиций на рынке международных расчетов, импортозамещение, искусственный интеллект. Все эти метаморфозы остались актуальными», – добавил первый зампред банка.
За первые 10 месяцев года чистая прибыль группы ВТБ составила 404,7 млрд руб., что на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Это следует из неаудированных консолидированных финансовых результатов по МСФО. Чистая прибыль ВТБ за январь – октябрь соответствует рентабельности капитала в 20,5%. В октябре прибыль увеличилась на 10,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 29,7 млрд руб.
В ноябре Пьянов говорил, что осложняющим фактором для выплаты дивидендов ВТБ за этот год является повышение антициклической надбавки к капиталу. По его словам, у банка нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., но кредитная организация работает над такой возможностью. Последняя выплата дивидендов ВТБ была в 2021 г. по итогам 2020 г. Новая стратегия ВТБ предусматривает первую возможность выплаты дивидендов в 2026 г. за 2025 г. – менее 50% от чистой прибыли (около 80 млрд руб.).