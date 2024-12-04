ВТБ: россияне сократили до исторического минимума объем наличных сбережений

По словам Горшкова, на структуру накоплений повлиял беспрецедентный уровень ставок. По оценке ВТБ, доля наличности в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15% - это исторический минимум за последние шесть лет. До конца года показатель может снизиться еще на пару процентных пунктов – еще около 350 млрд наличных рублей перейдут на счета банков.