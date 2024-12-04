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ВТБ: россияне сократили до исторического минимума объем наличных сбережений

Ведомости

На текущий момент россияне хранят в наличной форме примерно 15,9 трлн руб. и около 94 млрд валюты в долларовом эквиваленте. При этом общий портфель сбережений розничных клиентов в банках превысит в этом году 56 трлн руб. Такой прогноз дал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».

По словам Горшкова, на структуру накоплений повлиял беспрецедентный уровень ставок. По оценке ВТБ, доля наличности в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15% - это исторический минимум за последние шесть лет. До конца года показатель может снизиться еще на пару процентных пунктов – еще около 350 млрд наличных рублей перейдут на счета банков.

«Россияне смогут не только защитить их от инфляции, но и получить рекордный процентный доход», – считает Горшков.

В 2023 г. портфель в наличной форме уменьшился всего на $500 млн, в 2024 г. ожидается снижение сразу на $3,2–3,5 млрд.

Форум «Россия зовет!» проходит 4–5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема «Будущее капитала и капитал будущего». На мероприятии планируется обсудить ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами. 4 декабря участие в форуме примет президент РФ Владимир Путин. Путин выступит вместе с президентом – председателем правления ВТБ Андреем Костиным на пленарной сессии форма, которая начнется в 13:00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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