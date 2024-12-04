Южнокорейская вона слабеет на фоне новостей
Южнокорейская вона упала до самого низкого уровня за более чем два года из-за политических потрясений, вызванных введением, а затем отменой президентом Юн Сок Ёлем военного положения. Об этом пишет «Рёнхап».
По состоянию на 15:30 (9:00 мск) курс составлял 1410,1 воны за доллар, что на 7,2 воны меньше, чем на предыдущей сессии. Это был самый низкий уровень с 4 ноября 2022 г., когда курс составлял 1419,2 воны за доллар.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
3 ноября CNBC со ссылкой на руководителя отдела валютной стратегии на азиатском рынке в RBC Capital Markets Элвина Тана сообщал, что южнокорейская вона, вероятно, продолжит слабеть и будет торговаться на уровне 1450 вон за доллар.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании.