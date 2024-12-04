Южнокорейская вона слабеет на фоне новостей

По состоянию на 15:30 (9:00 мск) курс составлял 1410,1 воны за доллар, что на 7,2 воны меньше, чем на предыдущей сессии. Это был самый низкий уровень с 4 ноября 2022 г., когда курс составлял 1419,2 воны за доллар.