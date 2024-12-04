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Южнокорейская вона слабеет на фоне новостей

Ведомости

Южнокорейская вона упала до самого низкого уровня за более чем два года из-за политических потрясений, вызванных введением, а затем отменой президентом Юн Сок Ёлем военного положения. Об этом пишет «Рёнхап».

По состоянию на 15:30 (9:00 мск) курс составлял 1410,1 воны за доллар, что на 7,2 воны меньше, чем на предыдущей сессии. Это был самый низкий уровень с 4 ноября 2022 г., когда курс составлял 1419,2 воны за доллар.

Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.

3 ноября CNBC со ссылкой на руководителя отдела валютной стратегии на азиатском рынке в RBC Capital Markets Элвина Тана сообщал, что южнокорейская вона, вероятно, продолжит слабеть и будет торговаться на уровне 1450 вон за доллар.

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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